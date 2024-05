Jeden z najväčších hitov tejto speváčky je plagiát a ani ona o tom netušila. Vykradla skupinu Robbieho Williamsa

Aj keď si britská speváčka Lily Allen aktuálne dáva od tvorby novej hudby stále prestávku, jej staré hity majú aj naďalej milióny priaznivcov po celom svete. Jeden z nich má ale prekvapivo kontroverzné pozadie. Pesničku totiž so svojím producentom napísala bez toho, aby vedeli, že ju pred nimi už niekto napísal.

Lily Allen je aktuálne manželkou na plný úväzok. Hviezdu seriálu Stranger Things – herca Davida Harboura – si za manžela vzala v Las Vegas a dokonca spolu vychovávajú aj jej dve dcéry z predchádzajúceho manželstva. Okrem toho ju ale zamestnáva aj občasné herectvo či aktuálne aj vlastná podcastová show pre BBC s názvom Miss Me?, v ktorej spomína na svoju mladosť s jednou zo svojich najlepších priateliek Miquitou Oliver. Portál NME tiež ale informoval o tom, že Allen novú hudbu postupne chystá, chce jej ale dať viac času.

Jej fanúšikovia sa tak zatiaľ musia uspokojiť s tým, čo už na konte má, a to sú štyri štúdiové albumy – prvé dva úspešné (Alright, Still a It’s Not Me, It’s You), tretí prepadol (Sheezus) a o štvrtom (No Shame) vedia len zarytí sledovatelia speváčky.

Ukradnutý nápad

Práve na druhom štúdiovom albume ale možno nájsť jednu z najkontroverznejších pesničiek, ktorá bola vydaná aj ako singel a rovnako ako mnohé ďalšie z tvorby Lily Allen sa stala hitom. Ide o pieseň Who´d Have Known, ku ktorej videoklip taktiež vyvolal vášnivé diskusie. Speváčka v ňom totiž ako fanatická fanynka unáša Eltona Johna. Ak si pieseň a ani jej videoklip vybaviť neviete, pozrieť si ho môžete nižšie.

Prečo je ale táto pesnička plagiátom? Ako Allen vysvetlila vo svojej knižke My Thoughts Exactly, skladbu zložila spolu s producentom Gregom Kurstinom pri tvorení druhého štúdiového albumu It´s Not Me, It´s You. Keď ju zložili a nahrali, neuvedomili si, že ju pred nimi už niekto zložil.

Iba náhoda

„Greg mi zahral pár akordov, ja som niečo zaspievala a povedali sme, že je to skvelé a chytľavé. Potom sme to pustili vo vydavateľstve a oni nám povedali, že je to super, ale že takú pesničku vydali,“ priznala v knihe. Tri roky pred ňou pesničku s podobným hudobným podkladom vymyslela skupina Take That, ktorej súčasťou bol kedysi aj Robbie Williams. Ide o pesničku Shine. Vypočuť si ju môžete nižšie.

Samozrejme, dvojica chcela pesničku vydať, musela sa preto s členmi Take That dohodnúť. Who´d Have Known je tak priznaným plagiátom, aj keď je v nej použitý len podobný hudobný základ v niektorých pasážach piesne, najmä v refréne. Producent Kurstin a Lily Allen dokonca chceli, aby si členovia Take That v jej pesničke zaspievali, čo ale odmietli a na použitie hudby im dali povolenie, pretože sa im text veľmi páčil. Na albume sú uvedení ako spoluautori hudby.