Neplánovaný večierok, či Alanova psychicky narušená priateľka: Toto sú všetky vianočné epizódy sitkomu Dva a pol chlapa

Dva a pol chlapa vo všeobecnosti patrí medzi najobľúbenejšie komediálne seriály všetkých čias. Síce tu v žiadnom prípade globálne nehovoríme o vianočne ladenom diele, ani tento sitkom neobišli tematické epizódy. Veľa vianočných epizód sme si najmä v prvých sériách neužili a práve z toho dôvodu si na ne fanúšikovia pamätajú o to lepšie. My sme si dnes pre vás pripravili presný zoznam častí, ktoré sa v tomto seriáli odohrávali na Vianoce.

Všetky postavy v Charlieho dome, či psychicky narušená priateľka

Vôbec prvou vianočnou epizódou nás tvorcovia potešili až v tretej sérii, konkrétne v jedenástej časti pod názvom Santa’s Village of the Damned. „Alan sa na kurze varenia zoznámi s krásnou ženou. Nasťahuje si ju do Charlieho domu, kde všetci vďaka jej kulinárskemu umeniu priberú. Keď Charlie s Alanom zistia, že Alanova nová priateľka je psychicky narušená a verí na Santu, rozhodnú sa s tým niečo urobiť,“ uvádza oficiálny popis dejovej línie prvej vianočnej epizódy.

Pre mnohých divákov je azda ešte obľúbenejšou epizódou tá v jedenástej časti štvrtej série, kde sa u Charlieho doma nečakane zoskupí prakticky celé hlavné herecké obsadenie. Celá časť sa nesie vo vianočnom duchu, ktorý je okorenený o humor, ale aj štipľavé poznámky typické pre celý sitkom. Poslednou vianočnou epizódou, v ktorej sa ešte objavil Charlie, je tá s názvom Warning, It’s Dirty. Opäť ide o jedenástu časť, tentoraz v siedmej sérii.

Po príchode Ashtona Kutchera tvorcovia stavili na vianočnú atmosféru častejšie a medzi 9. a 12. sériou natočili sviatočný špeciál hneď 4-krát.

One False Move, Zimbabwe! – Séria 9 , epizóda 12 (rok 2011)

, epizóda (rok 2011) Give Santa a Tail-Hole – Séria 10 , epizóda 11 (rok 2012)

, epizóda (rok 2012) On Vodka, on Soda, on Blender, on Mixer! – Séria 11 , epizóda 10 (rok 2013)

, epizóda (rok 2013) Family, Bublé, Deep-Fried Turkey – Séria 12, epizóda 8 (rok 2014)

Pravdou je, že kým vianočné epizódy prvej etapy seriálu s Charliem Sheenom si držali vysoký ratingový štandard, tie s Ashtonom Kutcherom sa už podobného úspechu u fanúšikov nedočkali.