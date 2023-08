Nastane prevrat v počasí: Čaká nás možno posledná vlna horúčav, na toto sa pripravte nasledujúce dni

Uplynulé dni boli mimoriadne teplé a niesli sa v znamení tropických hodnôt. Portál iMeteo má pre vás dve správy — jednu dobrú a jednu možno menej. Tou dobrou je, že už o niekoľko hodín by malo byť menej dusno. Čo vás ale možno až tak nepoteší, je to, že by mohli byť pred nami posledné horúce dni tohto leta.

„Posledné dni na naše územie prinášali vlhké, teplé a dusné počasie. Mohla za to prítomnosť výškovej tlakovej níže, ktorá sa nachádzala nad Balkánom. Teraz však dôjde k zmene,“ spomína portál o počasí.

Vysoké teploty a potom zmena

Ak ste teda náhodou dúfali, že bude chladnejšie, asi vás sklameme. Teploty budú postupne stúpať a v stredu by niekde mohli dosiahnuť až +35 °C.

Koniec týždňa sa však už má niesť v inej nôte, pretože sa očakáva rázna zmena. „Záver týždňa totiž bude v znamení početných prehánok a búrok, ktoré môžu byť aj intenzívne. Po nich budú teploty postupne klesať a numerické modely naznačujú, že takto teplo, ako bude budúci týždeň, už tento rok nemusí byť.“

To znamená, že je pred nami pravdepodobne vyvrcholenie meteorologického leta, ktoré končí koncom tohto mesiaca.