Prezident Pellegrini prezradil, kto bude jeho poradca pre oblasť kultúry. O kontroverznom mene ešte rokuje

Prezident vo svojom prvom rozhovore pre Rozhlas a televíziu Slovenska uviedol, že medzi jeho poradcami budú Ján Kubiš i Miroslav Slašťan. To, že bývalý minister zahraničných vecí a diplomat Kubiš bude jedným z jeho poradcov bolo známe už pred niekoľkými dňami. ⁠

⁠

V rozhovore po inaugurácii Pellegrini prezradil, že jeho poradcom pre oblasť práva by sa mal stať profesor Miroslav Slašťan, ktorý pôsobí na Katedre medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov Právnickej fakulty Univerzity Komenského.⁠

„Je to osoba, ktorá možno nie je taká mediálne známa, ale je to profesor v primeranom veku s primeranými skúsenosťami a cením si na ňom, že sa viac venuje odbornej práci ako svojej vlastnej prezentácii v médiách. Myslím si, že môže byť veľmi dobrou posilou,“ priblížil Pellegrini.

Podotkol, že bol a bude sociálnym demokratom, ktorý má blízko k ľuďom či práci. Tvrdí, že dokáže zachovať objektivitu pri svojich rozhodnutiach. „Budem sa snažiť byť maximálne spravodlivý tak, aby ľudia naozaj videli, že nenadŕžam ani jednej, ani druhej strane a vždy iba fakty, zákony a ústava budú tie rozhodujúce veci, na základe ktorých sa budem snažiť rozhodovať,“ skonštatovala hlava štátu.

Zároveň bude žiadať, aby sa pri zásadných otázkach spojila koalícia s opozíciou. Taktiež, aby sa vrátili ku konsenzu pri zahraničnej politike a všeobecnej zhode pri pohľade na energetickú politiku či ochranu životného prostredia.

Poradca pre oblasť kultúry

V rozhovore pre Markízu prezident potvrdil, že jeho novým poradcom pre oblasť kultúry a médií by sa mal stať Jozef Banáš, stále však prebiehajú rokovania. „Určite to vzbudí rozruch a bude to veľmi zaujímavé. Musím priznať, že som v komunikácii aj s pánom Jozefom Banášom, ktorého by som veľmi rád privítal v prezidentskom paláci ako poradcu pre oblasť kultúry a médií. Je to človek, ktorý je dnes najúspešnejší spisovateľ. Má najviac prekladané knihy do rôznych svetových jazykov. Mohol by priniesť zaujímavý pohľad na to, čo sa dnes v spoločnosti deje,“ uviedol prezident.