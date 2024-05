NASA zachytila laserovú správu z hlbokého vesmíru. Môže spustiť komunikačnú revolúciu, ktorá „pošle ľudí na Mars“

Laserová komunikácia z vesmírnej ničoty vzdialenej od Zeme viac ako 226 miliónov kilometrov (približne 40-násobná vzdialenosť Zeme od Mesiaca) prekonala všetky očakávania. Výsledky aktívneho vesmírneho experimentu DSOC (Deep Space Optical Communications technology demonstration) znovu pokorili všetky rekordy. Správu priniesol portál Fontech, s odvolaním sa na SciTechDaily.

Viete si predstaviť, že by bolo možné zachytávať signál z hlbokého vesmíru tak efektívne, aby sme mali možnosť neustáleho prísunu fotografií vo vysokom rozlíšení, či dokonca živých video kanálov a údajov v reálnom čase? Táto predstava prestáva byť vďaka laserovému komunikačnému systému len zbožným želaním.

10- až 100-násobné zrýchlenie oproti rádiofrekvenčnému signálu

V roku 2023 bola spustená demonštrácia technológie experimentu DSOC na palube sondy Psyche, ktorá začala aktívne skúmať potenciál optickej komunikácie.

Ako informuje NASA, cieľ misie je „štúdium zloženia rovnomenného asteroidu bohatého na kovy, ktorý obieha okolo Slnka medzi Marsom a Jupiterom.“ Výsledky experimentu teraz znovu prekonali všetky očakávania, keď sa podarilo za extrémne krátky čas zachytiť zašifrovanú správu z hlbokého vesmíru, vzdialeného viac ako 226 miliónov kilometrov od Zeme.

Komunikačný výkon laserovej technológie experimentu DSOC oproti modernému rádiofrekvenčnému signálu zrýchľuje prenos 10- až 100-násobne, čo je pri vedeckom bádaní razantné číslo. Ak debatujeme v rovine matematiky, tak to znamená, že rýchlosť zachytenia správy, ktorá by normálne dosahovala 10 rokov, má potenciál vďaka tejto technológii doraziť za jediný rok (pri 10-násobnom zrýchlení). Pri 100-násobnom zrýchlení by rýchlosť prenosu mohla trvať len niekoľko mesiacov, dosť možné, že dokonca len niekoľko týždňov.

Rýchlosť prenosu dát z tejto vesmírnej technológie je tak porovnateľný s rýchlosťou širokopásmového internetu. Zároveň je potenciál tejto technológie obojsmerný – údaje zo Zeme dokážeme efektívne vysielať i prijímať. Vesmírna agentúra spomína, že takýto úspech môže dokonca podporiť predstavu, že jedného dňa bude možné poslať ľudí na Mars.

„Tento úspech poskytuje pohľad na to, ako by kozmická loď mohla v budúcnosti využívať optickú komunikáciu, ktorá by umožnila komunikovanie komplexných vedeckých informácií… Umožnila by podporu ďalšieho obrovského skoku ľudstva – posielanie ľudí na Mars,“ hovorí vesmírna agentúra.

Ako dodáva portál Republic World, tento úspech „otvára dvere veľkej revolúcii v medziplanetárnej komunikácii“.