Národ sa spojil pre jej život: Rodina a blízki nezvestnej Soni prosia verejnosť, špekulácie o jej stave nerobia dobrú krv

Celé Slovensko zasiahla cez víkend správa o zmiznutí študentky Soni, ktorú napokon našli v bezvedomí v pondelok (11. 9.) ráno. Jej rodina a blízki majú prosbu, ktorú adresujú verejnosti, upozornili na to tvnoviny.sk.

Vo videu na sociálnej sieti sa k situácii okolo Soni vyjadril brat jej priateľa Kristián Dufinec. Poďakoval sa celému Slovensku za to, že sa spojilo pre jej život. Zokmnutie, ktoré zažil a videl, kým sa nezvestná neobjavila, to je podľa neho to Slovensko, tá krajina, v ktorej si vie predstaviť žiť. To čo prišlo po jej nájdení, však považuje za návrat k nesprávnym spôsobom. „Keď celý internet zrazu vie, čo sa jej presne stalo,“ povedal na adresu všetkých špekulácií ohľadom jej stavu.

Množstvo informácií nerobí dobrú krv

Množstvo informácií, ktoré boli zverejnené, nerobia dobrú krv. Podľa Kristiána nerobia dobrú krv najmä Soni, ktorá má pred sebou ešte celý život a chce ho žiť a zaslúži si ho žiť dôstojne. Zároveň vyzdvihol prácu policajných vyšetrovateľov.

Kristián vo videu vyzval všetkých komentujúcich, aby si odpustili nenávistné príspevky. „Chcem nám všetkým dať teraz možnosť odkázať mladému dievčaťu, ktoré má celý život pred sebou, že keď sa vráti späť do reality, môže žiť bez toho, aby si na to vôbec spomenula.“