Najväčší spoiler Rodu draka diváci už poznajú: Aký osud čaká Rhaenyru prezradila nenávidená postava v Game of Thrones

Kým diváci Rodu draka (House of the Dragon), ktorí poznajú predlohu, približne vedia, čo od príbehu očakávať, na tých, ktorí nie ešte čaká množstvo prekvapení. Nebudeme vám prezrádzať žiadne zbytočné spoilery. Iba upozorníme, že najväčší, aký by vám v tomto vývoji deja mohol niekto prezradiť, vlastne odznel už v Game of Thrones.

Rod draka priniesol v šiestej epizóde množstvo nových postáv a už je zrejmé, že kto napokon získa trón po smrti kráľa Viserysa, nebude vôbec jednoznačné. Či už fandíte Rhaenyre, alebo naopak dúfate, že trón preberie niektoré z ďalších detí kráľa, ako to vlastne bude, mnohí z nás už vlastne vedia. Aj keď ste si to doteraz neuvedomili.

Game of Thrones vyspoiloval Rod draka

Táto časť článku obsahuje spoilery budúceho deja seriálu Rod draka, ktoré prezradil Game of Thrones.

Ak ste pozorne sledovali Game of Thrones, možno si pamätáte na jeden veľmi podstatný detail, ktorý v tomto prípade znamená kľúčový spoiler. Web Games Radar vysvetľuje, že v tretej časti 4. série Game of Thrones kontroverzný a mnohými nenávidený kráľ Joffrey Baratheon odhalil osud Rhaenyry.

V tom čase množstvo divákov túto repliku prehliadlo. Teraz, keď sledujeme život tejto postavy, dostáva ale nový význam.

Joffrey v jednej zo scén svojej snúbenici Margaery Tyrell pri prechádzke vysvetlil, ako prišla o život princezná z rodu Targaryen.

„Rhaenyra Targaryen bola zavraždená jej bratom, alebo skôr jeho drakom,“ hovorí Joffrey a dodáva, že k jej smrti došlo priamo pred synovými očami. Zároveň poukáže na miesto, kde je pochovaná.

Cesta na železná trón nebude ružová

Ak hádate, o ktorého brata vlastne ide a tipujete Aegona, máte pravdu. Prišiel na svet ešte v tretej časti seriálu a časovým posunom, samozrejme, dospel. Keďže ide o kráľovho najstaršieho syna, asi nikoho neprekvapí, že si začne nárokovať na trón.

Viac vám prezrádzať z nastávajúceho deja nebudeme. Nemusíte sa však obávať, že by všetko išlo jednoducho. Dá sa očakávať, že divákov pri obrazovkách aj obľúbených hrdinov Rodu draka čakajú ešte poriadne dramatické chvíle.