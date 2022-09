Budú vám vŕtať v hlavách: 8 najväčších nevyriešených záhad zo sitkomu Priatelia, na ktoré sme nedostali odpoveď

Sitkom Priatelia patrí aj po rokoch medzi divácky najobľúbenejšie a stále im dokáže vyčariť úsmevy na tvárach. Možno ste si to ani neuvedomili, ale zanechal hneď niekoľko nevyriešených záhad, na ktoré stále nepoznáme odpoveď. Niektoré sa stali terčom vzniku rôznych teórií, na ďalšie ako by sa úplne zabudlo.

Nedozvedeli sme sa pravdu o minulosti Phoebe

Portál The Gamer zhrnul nevyriešené zápletky a záhady tohto sitkomu a hneď niekoľko z nich sa týka postavy Phoebe Buffatovej. Čo je o jej minulosti každému známe, je fakt, že to nemala jednoduché a žila na ulici.

Seriál priblížil niekoľko situácií z tohto obdobia, ktoré Phoebe zažila, no celú pravdu sme sa nikdy nedozvedeli. Keď sa nad príbehom tejto postavy zamyslíte, určite vám napadne niekoľko nezodpovedaných otázok. Jednou z najväčších nerozlúštených záhad je jej chýbajúce stredné meno, ktoré sme sa nedozvedeli, pretože ho podľa všetkého nepozná ani ona sama. Veľké otázniky ale prináša jej minulosť celkovo a podľa krátkych útržkov, ktoré Priatelia priniesli, by určite stáli za vyrozprávanie.

Partneri Phoebe sa len tak vytratili

Šestica priateľov počas desiatich sérií skočila do viacerých vzťahov s rôznymi partnermi, až kým si nenašli svoje súdené polovičky (teda až na Joeyho.) Boli sme tak svedkami rozpadu rôznych dvojíc. Čo sa ale týka Phoebe, viacero jej vzťahov skončilo bez toho, aby sme vedeli, čo sa stalo a jej partneri sa jednoducho z jednej časti na druhú vyparili a už sme o nich nikdy nepočuli.

Kým teda pri ostatných postavách častokrát vidíme, ako sa ich vzťahy formujú a napokon z nejakých dôvodov končia, pri Phoebe to tak hneď v niekoľkých prípadoch nie je. Spomeňme napríklad Cliffa alias muža so zlomenou nohou.

Áno, občas sa podobné „zmiznutie“ partnerov odohralo aj pri ostatných postavách, no pri Phoebe to bolo najciteľnejšie. Dokonca sa podobný scenár odohral aj s jej spolubývajúcou, o ktorej sme zrazu bez vysvetlenia už nepočuli a to aj napriek tomu, že sa mala vrátiť bývať k Phoebe. Takže aj v tomto smere zostáva jej život tak trochu záhadou.

Nevieme, čo študovali

Nie všetci z ústredných hrdinov síce navštevovali vysokú školu a aj pri tých, ktorí áno, vlastne s istotou nevieme, čo a kde študovali.

Ako vysvetľuje The Gamer, Ross podľa všetkého musel získať doktorandské vzdelanie v oblasti paleontológie. Kde presne, nie je známe, ale muselo to byť v blízkosti Long Islandu, kvôli faktu, že Monica sa počas tohto obdobia zúčastnila na jednej z takýchto vysokoškolských párty. Podľa finančných možností Rossovej rodiny a približnej lokality mohlo ísť o Kolumbijskú univerzitu. Ak je to tak, Chandlerove kroky viedli tiež tam.

Najväčším otáznikom zostáva v tomto prípade Rachel, pri ktorej nevieme, či vlastne nejakú vysokú školu dokončila a jasnú odpoveď v tom nemá ani internet.

Menil sa ich vek

Ako vysvetľuje magazín Redbook, keď v siedmej sérii skupina priateľov spomína na to, ako zvládli svoju tridsiatku, nikto z divákov si vlastne neuvedomil, že Joey je vlastne podľa predchádzajúcich informácií najmladší. Čiže, keď v tejto časti Rachel oslavuje 30 rokov, Joey ich ešte mať nemohol. Napriek tomu spomínal, ako ich prežil. Okrem toho, Monica na začiatku seriálu spomenie, že má 26 rokov. S Rachel boli najlepšími kamarátkami v škole, ona však bola mladšia, aj keď to evokuje, že by vlastne mali byť rovnako staré. Navyše, Ross mal mať v tomto čase tiež 26 rokov. Ale zároveň bol o dva roky starší ako jeho sestra.

Dôvodom toho, že sa menil vek ústredných postáv sitkomu bola podľa všetkého chyba či jednoduché pozabudnutie tvorcov, ktoré sa pri toľkých sériách a epizódach môže veľmi jednoducho udiať.

Nedozvedeli sme sa, ako je možné, že majú stále na svojom mieste rezervačku

Podstatná časť sitkomu Priatelia sa odohrávala v kaviarni Central Perk. Dlhoročná záhada, ako je možné, že stále sedeli na tom istom mieste v rušnej newyorskej kaviarni, objasnila nenápadne uložená tabuľka rezervácie na stole. Aj keď ruku na srdce, pri sledovaní sitkomu si ju pravdepodobne mnohí diváci ani len nevšimli, až kým sa nedozvedeli, že tam niekde má byť položená.

Ako je ale možné, že mali neobmedzenú rezerváciu na to najpohodlnejšie miesto v celej kaviarni? Jednou z teórií je, že ju tam umiestnil Gunther, ktorý bol zahľadený do Rachel. Toto tvrdenie má však aj medzery, napríklad, kto Priateľom miesto rezervoval, keď mal on práve v práci voľno. Napriek tomu, že ide o veľmi podstatný detail, nikdy sa k nemu skupinka v seriáli nevyjadrila.

Nevieme, prečo sa Joey nechcel deliť s jedlom

Joey sa riadil pravidlom, že s jedlom sa nedelí a táto jeho hláška odznela v sitkome viackrát. To, prečo sa takéhoto pravidla drží, však nie je jasné. Ešte prekvapivejší je fakt, že v niektorých prípadoch ho poruší, napríklad keď sa s Phoebe rozdelí s muffinom.

Prečo túto výnimku neurobil s dievčaťom, s ktorým bol na rande a k takejto situácii došlo, sme sa nikdy nedozvedeli. Nám napadajú dve vysvetlenia. Prvým je jednoduchá chyba, ktorá sa mohla udiať a druhou charakter postavy Joeyho, ktorý sa toto striktné pravidlo rozhodol porušiť iba pri svojich blízkych priateľoch.

Kriminálna minulosť Phoebe nebola nikdy poriadne vysvetlená

Vráťme sa opäť k záhadnej Phoebe. Ako sme sa dozvedeli, jej register trestov nie je čistý. Vieme síce, že stála napríklad za prepadnutím Rossa ešte predtým, ako sa spriatelili, jej ďalšie konania z tohto obdobia sú ale zahalené rúškom tajomstva.

Policajt Gary, ktorého spoznala, ale poznamenal, že mala na svedomí nejaké zvláštne veci. A o to je zvedavosť fanúšikov na to, čo sa vlastne dialo, väčšia.

Ross sa prestal stretávať s Benom

Všimli ste si, že malý Ben zo sitkomu úplne zmizol? Naposledy sa objavil v 12. epizóde 8. série s názvom „The One Where Joey Dates Rachel“. Po narodení Rossovej dcéry Emmy o ňom padla náhodou ešte jedna zmienka, ale to bolo v podstate úplne všetko. Prečo sme ho v sitkome nevideli, keď sa Ross zjavne chcel podieľať na jeho výchove? Odpoveď na túto otázku sme sa na obrazovkách nedozvedeli.

Looper prináša niekoľko teórií toho, čo sa možno mohlo udiať. Ako uvádza s odvolaním na Screenrant, medzi divákmi sa teší obľube prevažne jedna, ktorá hovorí, že Ross vlastne o starostlivosť o svojho syna prišiel. Podľa nej si Carol uvedomila, že nie je dobrým otcom, a tak ho o ňu pripravila. Screenrant ale dodáva, že to nie je veľmi pravdepodobné a jednoducho dôvodom toho, že sa Ben už v sitkome neobjavil, bola časová tieseň a nebolo tam pre neho miesto.