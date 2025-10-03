Najskôr bolo počuť výbuch, potom prišli plamene: V rafinérii Chevron vypukol obrovský požiar, dym vidieť na kilometre

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
V Kalifornii vypukol rozsiahly požiar v rafinérii Chevron.

V rafinérii spoločnosti Chevron v americkom meste El Segundo 24 kilometrov od Los Angeles vypukol vo štvrtok v noci rozsiahly požiar. Bezprostredne nebola zrejmá jeho príčina a či niekto utrpel zranenia. TASR správu prevzala z agentúry AP.

Kancelária guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma na platforme X potvrdila, že v rafinérii horí. „Naša kancelária v reálnom čase koordinuje s miestnymi a štátnymi orgánmi ochranu okolitej komunity a zabezpečenie verejnej bezpečnosti,“ vyhlásila. Spoločnosť Chevron na žiadosť o komentár nereagovala. Miestna polícia a hasiči situáciu odmietli komentovať.

Požiar nemal vplyv na letisko LAX

Starostka Los Angeles Karen Bassová v príspevku na X uviedla, že požiar nemal vplyv na medzinárodné letisko LAX v meste. „LAFD (Hasičský zbor Los Angeles) je pripravený pomôcť s akoukoľvek žiadosťou o vzájomnú pomoc,“ uviedla.

Foto: SITA/AP

Denník The Los Angeles Times informoval, že obyvatelia hlásili výbuch okolo 21.30 h miestneho času (piatok 06.30 h SELČ) a spozorovali veľké plamene a dym. O necelú hodinu neskôr členka správnej rady okresu Los Angeles Holly Mitchellová pre televíziu KCAL potvrdila, že požiar bol z veľkej časti pod kontrolou.

Požiar sa nerozšíril mimo areál rafinérie

Starosta El Segunda Chris Pimentel televízii KCAL povedal, že požiar sa nerozšíril mimo areál rafinérie a nájdení boli všetci zamestnanci, dodáva The Los Angeles Times. Plocha rafinérie je približne 3,9 štvorcového kilometra a má viac ako 1770 kilometrov potrubí, uvádza AP podľa webovej stránky spoločnosti. V prevádzke je od roku 1911.

Foto: SITA/AP
