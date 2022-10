Najškaredšia žena na svete: V dospelosti sa jej zrazu znetvorila tvár aj telo. Mala tragický život a ľudia ju ponižovali

Životný príbeh Mary Ann Bevan možno pokojne označiť za tragický. Pracovala ako zdravotná sestra a s manželom vychovávali štyri deti. To ale netrvalo dlho a postihlo ju hneď niekoľko nešťastí. V snahe uživiť svoju rodinu, s ktorou sa ocitla v náročnej situácii, sa z nej stala najškaredšia žena na svete, opisuje All That’s Interesting.

V článku sa dozviete aj: prečo bola Mary Ann Bevan najškaredšou ženou na svete;

akou vzácnou chorobou trpela;

kedy sa u nej prejavila;

ako ju zmenila;

koľko zarábala prácou v cirkusových predstaveniach.

Jej život vyzeral úplne normálne

Ľudia by nemali byť hodnotení iba na základe vzhľadu. Keď sa ale vrátime na začiatok 20. storočia, vtedy platili iné pravidlá. A ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom vymykali svojím výzorom normálu, mali problém do tejto spoločnosti zapadnúť. Ich jedinou možnosťou bolo často stať sa atrakciou, ako napríklad Princ Randian, Živá bábika Lucía či Sloní muž. To bol aj prípad ženy menom Mary Ann Bevan, ktorú k tomu priviedla nepriazeň osudu.

Mary Ann Bevan sa narodila 20. decembra 1874 s rodným priezviskom Webster a pochádzala z londýnskeho predmestia Plaistow.

Jedno nešťastie vystriedalo druhé

Prvé roky jej života vyzerali úplne normálne. Stala sa z nej zdravotná sestra a vydala sa za Thomasa Bevana. Podľa webu All That’s Interesting sa tak stalo v roku 1903, niektoré zdroje ale uvádzajú rok 1902. Pre lepšiu predstavu situácie, v akej vyrastala a žila, treba dodať, že pochádzala z robotníckej rodiny a jej manžel bol farmárom.

Mary Ann priviedla na svet štyri deti, ktoré s manželom spoločne vychovávali. Prvú veľkú ranu zažila v roku 1914, kedy Thomas nečakane zomrel. Preto výchova a starostlivosť o rodinu zostali predovšetkým na nej. Nezarábala veľa, takže vyžiť z týchto peňazí bolo priam nereálne. Situácia sa ešte zhoršila po tom, ako sa u nej naplno prejavila zriedkavé ochorenie, ktoré ju zmenilo na nepoznanie.

Opuchy prstov aj zhrubnutie čŕt tváre

Netrvalo dlho, kým po smrti manžela Mary Ann na sebe začala pozorovať zmeny. Trpela totiž takzvanou akromegáliou. Ako vysvetľuje portál Zdravie, ide o poruchu rastového hormónu, ktorá okrem fyzických zmien môže spôsobiť celý rad zdravotných ťažkostí a dokonca viesť až k smrti.

Lekársky časopis Solen priniesol článok, v ktorom sa jej venuje dvojica endokrinológov. Vysvetlili, že ide o zriedkavé ochorenie, medzi ktorého včasné príznaky patria opuchy prstov, zhrubnutie čŕt tváre, zníženie zručnosti a ďalšie.

Telo sa jej znetvorilo

Mary Ann sa v jej dôsledku zmenila na nepoznanie. All That’s Interesting opisuje, že jej narástli ruky a nohy, zväčšil sa jej nos a čelo s čeľusťou sa vyduli. Pomaly sa jej telo znetvorilo a jej život ešte viac skomplikoval.

Najhoršie bolo, že neexistovala liečba, ktorá by ochorenie dokázala zastaviť či dokonca vyliečiť. Podľa slov lekára navyše vedela, že sa jej stav bude stále zhoršovať, takže nemala žiadnu nádej na zlepšenie. Nezostávalo jej nič iné, než sa snažiť so svojím údelom nejakým spôsobom žiť.

Stala sa najškaredšou ženou na svete

Philip Allingham vo svojej knihe s názvom Cheapjack uvádza, že Mary Ann bola veľmi milá a vždy slušná žena. Osud sa s ňou ale nemaznal, a preto, keď jej farmár, pre ktorého pracovala, povedal, že sa nehodí na nič iné ako na súťaž škaredých žien, zobrala to doslovne.

A keďže žila na začiatku 20. storočia, do jednej z takýchto súťaží sa mohla skutočne aj prihlásiť, pretože v tom období skutočne existovala. Súťaž niesla názov „Homeliest Woman“ a napriek veľkej konkurencii (prihlásilo sa do nej až 250 súťažiacich) vyhrala.

Keďže veľa možností pri hľadaní zamestnania Mary Ann nemala, reagovala na inzerát v miestnych novinách, v ktorom sa hľadala najškaredšia žena. Odmenou bol dlhodobý slušný plat, ktorý sa Mary Ann viac než zišiel. Za podaním inzerátu stál cirkus Barnum & Bailey a v Mary Ann našiel presne to, čo hľadal – príjemnú osobu, ktorá sa ukrývala za škaredou tvárou.

Bola ponižovaná, no dnes by sa z nej stala milionárka

Vďaka tejto práci si dokázala zarobiť na vlastný život a aj na pokrytie výdavkov na výchovu svojich detí. Na druhej strane sa ale stretávala s ponižujúcim správaním. Bola atrakciou a ľudia jej to dali poriadne pocítiť.

Neurochirurg Harvey Cushing v roku 1927 napísal do magazínu Time sťažnosť na to, ako zosmiešňuje jeho pacientku Mary Ann Bevan, uvádza NCBI. „Predtým energická a dobre vyzerajúca mladá žena sa stala obeťou choroby známej ako akromegália,“ uviedol lekár.

Najškaredšia žena ale mala medzi verejnosťou úspech. A to taký, že za dva roky účinkovania v New Yorku zarobila 20-tisíc libier, čo by v prepočte na dnešnú menu znamenalo viac ako 1,6 milióna eur. Čiže by sme ju mohli označiť za milionárku.

Snažila sa žiť

Napriek tomu, že ju v živote postihlo množstvo nešťastia, nevzdávala sa. The New York Times dokonca opísal jej návštevu salónu krásy, do ktorého zavítala po tom, ako začala randiť s nápadníkom. Premena plná make-upu sa však jej samej nepozdávala, čo aj poznamenala. Žiadna premena sa nekonala a vrátila sa späť k práci v cirkuse, ktorej napokon zasvätila svoj život.

Zomrela 26. decembra 1933 vo veku 59 rokov. Presná príčina smrti Mary Ann Bevan nie je známa, a preto nedokážeme povedať, do akej miery bola zapríčinená práve vzácnym ochorením, ktorým trpela. Pochovaná bola na cintoríne Brockley v Londýne.