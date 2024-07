Nahoďte plavky, s lacnými letenkami do Chorvátska za 15 eur sa roztrhlo vrece: Zoberú vás priamo k moru aj za 65 minút

Chorvátsko každoročne poblázni mnohých Slovákov a inak tomu nie je ani túto letnú sezónu. Mnohí si ho užívajú práve teraz, alebo sa už zo svojej dovolenky pri Jadrane vrátili. Prípadne sa sem ešte len chystajú. Ak vás táto obľúbená dovolenková destinácia láka, no ešte nemáte nič naplánované, nezúfajte. Našli sme pre vás letenky do rôznych kútov Chorvátska len za 15 eur.

Split, Dubrovník, Zadar, Pula či Rijeka — do každého z týchto miest si môžete zaletieť za peniaz, ktorý by ste inak dali za jeden obed v reštaurácii.

Jednosmerné letenky do týchto populárnych letovísk začínajú na 15 eurách a môžete si vyberať z rôznych termínov. Vybrali sme pre vás letenky do jednotlivých miest v najlacnejších a najlepších dátumoch.

Split

Do Splitu sa len za 15 eur dostanete vo viacerých septembrových termínoch, čo je ešte stále ideálny čas na dovolenku pri mori. Napríklad, hneď 9. septembra, alebo aj koncom mesiaca. Letí sa z Viedne nízkonákladovkou Ryanair a let trvá 1 hodinu a 20 minút. Čo je v porovnaní s cestou autom skutočne „rýchlovka“.

Čo sa týka spiatočných leteniek, ak vyrazíte napríklad 14. septembra a v Chorvátsku strávite 8 nocí, za cestu tam aj späť zaplatíte len 36 eur. Do Splitu sa letí nízkonákladovkou Wizz Air a späť už spomínaným Ryanairom.

Dubrovník

V septembri nájdeme jeden termín, kedy sa dostanete za 15 eur aj do Dubrovníka. Konkrétne je to 29. september. No pod 20 eur máte momentálne na výber aj jednosmerné letenky vo viacerých augustových dátumoch. Letí sa taktiež Ryanairom z Viedne a let trvá okolo 1 hodiny a 20 minút.

Nás však zaujímajú predovšetkým spiatočné letenky. Zaujímavú ponuku sme našli na 10. septembra. Ak vyrazíte týmto lietadlom spoločnosti Ryanair z Viedne a v Dubrovníku strávite 6 nocí, za obe cesty zaplatíte príjemných 36 eur.

Zadar

Čo sa týka Zadaru, jednosmerných termínov za 15 eur je do tohto letoviska ešte viac. Okrem tých septembrových sa medzi nimi nájde aj jeden na konci augusta. Takisto sem z Viedne lieta nízkonákladový Ryanair a cesta trvá príjemných 70 minút.

Ani spiatočné letenky nemusia zruinovať váš rozpočet. Stačí vyraziť napríklad 18. septembra, stráviť v Zadare 6 nocí a za cestu tam aj späť zaplatíte len 30 eur.

Pula

Ešte o niečo kratšie, len 65 minút, trvá cesta letecky nízkonákladovkou Ryanair z Viedne do prímorskej Puly. Termíny lacných jednosmerných leteniek za 15 eur začínajú už od 24. augusta.

Spiatočne len za 33 eur si sem zaletíte z Viedne medzi 17. až 24. septembrom.

Rijeka

No a napokon tu máme aj 15-eurovú Rijeku. Z Viedne sa sem dostanete za 70 minút taktiež nízkonákladovkou Ryanair a na výber máte z rôznych septembrových termínov. No našiel sa aj jeden na 5. augusta, teda počas top letnej sezóny.

Spiatočné letenky do Rijeky začínajú už na cenovke šialených 30 eur. Zoženiete ich napríklad v termínoch 9. – 20. september alebo 13. – 20. september.

Tak ak ste si nestihli naplánovať letnú dovolenku, aj počas septembra je na to vhodná príležitosť.