Pivo za 70 centov a WC za 1 euro: Zisťovali sme, aké sú ceny na plážach v obľúbenej destinácii Slovákov, bol to šok

Dovolenka pri mori sa spája predovšetkým s príjemnými pocitmi. No v mnohých ľuďoch môžu vzbudzovať stres výdavky, ktoré na nich počas nej čakajú. Teraz nehovoríme len o samotnej ceste či ubytovaní, ale aj také obyčajné vylihovanie na pláži môže preplieskať vaše peňaženky. Navštívili sme známe bulharské letoviská a pozreli sme sa na ceny ležadiel, toaliet, pochutín v obchodoch, či jedál a nápojov v miestnych reštauráciách.

Článok pokračuje pod videom ↓

Jednou z destinácií, kam sa môžete vybrať zo Slovenska autom k moru, je napríklad aj Bulharsko. Cesta sem trvá o niečo dlhšie, než na sever Chorvátska či Talianska, no bulharské letoviská na pobreží Čierneho mora majú svoje špeciálne čaro, pre ktoré sa ich oplatí navštíviť. Presne takto sme sa sem vybrali aj my, konkrétne na južnú polovicu pobrežia, do obľúbených letovísk Sozopol a Primorsko. Ceny nás tu veľmi príjemne prekvapili. Tak isto aj samotné bulharské pláže.

Pláže s nádherne čistou vodou aj vlnami

Rovnako aj samotné bulharské pláže. Boli čisté, s pieskom či drobnými kamienkami a voda v mori nádherne modrá a priehľadná. Prídu si tu na svoje milovníci vylihovania na ležadlách, ale aj tí, ktorí preferujú divoké pláže s búrlivými vlnami a odpočinok len tak na uteráku pod vlastným slnečníkom.

Ak ako dovolenkári preferujete prvú možnosť, z vlastných skúseností vám odporúčame North Beach v Primorsku, ktorá počas našej návštevy v prvej polovici júla nebola vôbec preplnená a okrem nádhernej pieskovej pláže a čistej vody prekvapila aj väčšími vlnami. Takže o zábavu bolo postarané.

Zavítať môžete aj na Kavatsite Beach v Sozopole. Taktiež nebola vôbec preplnená a plytším vstupom do mora je vhodná aj pre rodiny s deťmi.

Ešte väčšie vlny a hlbšiu vodu hneď od vstupu z pláže do mora sme si užili na pláži Drivers‘ Beach, pri ktorej svoje auto jednoducho zaparkujete na krajnici a užívate si divoké more. Jediným negatívom pre nás boli väčšie skaly vo vode.

Keď sa vydáte ešte južnejšie, takmer k hraniciam s Tureckom, nájdete tu Veleka Beach, ktorá vás očarí už na prvý pohľad. Stretáva sa tu rieka s morom a pri príchode sa vám naskytne nádherný výhľad na tento stret.

Čarovné more je jedna vec, no peniaze, ktoré pri jeho vychutnávaní zaplatíte za slnečník, pivo alebo pizzu, druhá. Pozreli sme sa na ceny na plážach North Beach v Primorsku a Kavatsite Beach v Sozopole, ktoré patria na pobreží Čierneho mora medzi populárne, a zostali sme v šoku. Pozitívnom.

Nezabudnite na túto jednu vec, inak nepochodíte

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného