„Na Slovensku je možné všetko, u nás by sa to nemohlo stať“ smeje sa Robert: Noví Geissenovci ukázali kontroverzné scény

Nemecká televízia RTL Zwei v pondelok večer odvysielala tretiu a štvrtú časť Geissenovcov na Slovensku z celkových piatich. Dostali podobne odvážne názvy ako tie predchádzajúce — Drink doch eene met: Familyedition (v preklade „Dajte si so mnou drink: Rodinná edícia“) a Komm in die Slowakei, haben sie gesagt… (v preklade „Príďte na Slovensko, povedali…“).

Nemeckú rodinu oslovujeme Geissenovci, vzhľadom na názov ich šou v slovenčine. Správne však ich mená znejú Geissovci.

Minulý týždeň sme videli prvú dvojepizódu, v ktorej sa Geissenovcom dostalo pozornosti aj od obyčajných ľudí, ktorí so stretnutia s nimi neskrývali nadšenie. Carmen zostala šokovaná z toho, koľko ľudí sa s nimi chce fotiť. A podobne aj zvyšok rodiny z faktu, koľko Slovákov ich vlastne pozná. Niektorí sa im dokonca prihovárali priamo v slovenčine.

A nechýbali ani slzy fanúšikov, ktorých stretnutie dojalo. Ako spomenul komentár, Geissenovci boli u nás ako skutočná superstar. Na Devíne Roberta postihlo menšie nešťastie, pretože sa obtrel o vtáčie výkaly. Geissenovcov to však nerozhodilo a pokračovali v spoznávaní Slovenska ďalej. Ich kroky smerovali na Bratislavský hrad. Následne sa Geissenovci fotili za rečníckym pultom v Národnej rade, čo svojho času spôsobilo u nás rozruch.

Nová časť, ďalšia kontroverzia

Ako sme vás v priebehu minulého týždňa informovali, tretia časť spôsobila rozruch ešte predtým, než bola uvedená. Rodina si totiž užívala jazdu po cestách v sprievode motorky so zapnutou húkačkou a kontroverziu vyvolalo využitie súkromného vrtuľníka Patrika Tkáča samotným Richardom Sulíkom. Nová epizóda ukázala, ako to naozaj vyzeralo.

Na Slovensku je asi možné všetko

Geissenovci začali ochutnávkou vína vo vínnej pivnici. Dostalo rodinu do dobrej nálady, predovšetkým Carmen, ktorá sa neubránila výbuchu smiechu. A nebola to ani zďaleka jediná ochutnávka alkoholu v tejto epizóde. Na ďalší deň sa ku Geissenovcom pridal aj Richard Sulík a odohrala sa spomínaná diskutovaná jazda v sprievode motorky so zapnutou húkačkou.

Vyzerá to, že samotná nemecká rodina zostala z tejto situácie prekvapená. Dcéra Davina, ktorá šoférovala, sa opýtala Roberta na sedadle spolujazdca, či je to vlastne legálne. On sa zasmial a povedal, že v Nemecku by sa to síce nemohlo stať, no na Slovensku je asi možné všetko.

V epizóde sa objavil aj let súkromným vrtuľníkom, v ktorom Geissenovci popíjali šampanské s Richardom Sulíkom. Presunuli sa z hlavného mesta ďalej, do Banskej Štiavnice, kde navštívili obľúbené turistické atrakcie.

Okrem toho sa nemeckí milionári, predovšetkým ženská zložka, potrápila aj s nakrúcaním TikTokov. Taktiež nechýbali už klasické stretnutia s nadšenými fanúšikmi, ktoré sme videli aj predchádzajúcich epizódach. Napokon si išli oddýchnuť od aktívneho programu do wellnessu.

Geissenovci na Slovensku

Na Slovensko Geissenovcov pozval počas stretnutia na výstave Expo 2020 v Dubaji samotný minister hospodárstva Richard Sulík. Návštevu dohodol pri haluškách po tom, ako Roberta zaujalo výnimočné slovenské vodíkové auto. Nepochybne môže ísť o skvelú reklamu pre našu krajinu, samotný Sulík spomína, že návšteva rodiny Geissenovcov môže mať pre Slovensko marketingovú hodnotu minimálne 100-tisíc eur. Dokonca hovoril o tom, že by u nás mohla vzniknúť epizóda ich šou.

Geissenovci sa napokon rozhodli, že sa postarajú o ešte väčšiu propagáciu Slovenska, než bolo pôvodne avizované. Najprv sa hovorilo o jednej, potom o troch, až napokon vzniklo celkovo 5 častí zo Slovenska. Tú poslednú, ktorá nesie názov Komm in die Slowakei, haben sie gesagt… (v preklade „Príďte na Slovensko, povedali…“) odvysiela nemecké RTL Zwei v premiére už budúci pondelok.

Uvidíme ich v televízii aj u nás?

Televízia JOJ začala s vysielaním reality show Geissenovci ešte v roku 2011. Na obrazovkách vtedy šou vydržala zhruba 5 sezón. V roku 2016 sa ale Geissenovci z obrazoviek slovenskej televízie vytratili. Veľký návrat ohlásila JOJ-ka minulý rok, kedy sa reality show opäť objavila v programe a v pomerne lukratívnom večernom vysielacom čase.

Aktuálne má tento program miesto v dennej štruktúre počas popoludní, TV JOJ vysiela 13. sériu z roku 2017. Na slovenské epizódy Geissenovcov si tak u nás ešte zrejme chvíľu počkáme. Samozrejme, JOJ-ka s nimi počíta, no do vysielania ich ešte zaradiť nemôže.

„Aktuálna 21. séria reality šou Geissenovci bude najprv kompletne odvysielaná v Nemecku, o uvoľnení práv pre Slovensko budeme divákov informovať,“ prezradila pre portál Interez.sk Lucia Tuhelová, vedúca PR a hovorkyňa JOJ Group.