Only Fans in der Slowakei či Prasknutá guma: Geissenovci na Slovensku nakrútili viac epizód, ako sa čakalo, o tomto budú

Lokálne médiá včera hromadne informovali o upútavke na nové epizódy reality show o milionárskej rodinke Geissenovcov, ktoré vznikli počas ich návštevy Slovenska v lete minulého roka. Do našej krajiny prišli na oficiálnu pozvánku vtedajšieho ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) a pôvodne sa hovorilo, že vznikne len jedna epizóda. Napokon ich ale bude viac.

V domácom Nemecku stanica RTL Zwei epizódy nakrútené na Slovensku začne vysielať už od najbližšieho pondelka (13.2.). Pôvodne sa počítalo, že vznikne len jedna časť zo slovenskej návštevy Geissenovcov. Ako ale najnovšie informuje portál Mediaboom.sk, častí bude až päť.

Päť epizód vo vysielaní vydrží 3 týždne

Podľa správ portálu stanica RTL Zwei počíta so slovenskými epizódami v programe počas najbližších 3 týždňov. Prvé dve budú uvedené v pondelok 13. februára o 20:15. Zvyšné budú odvysielané o týždeň (20.2.), resp. o dva neskôr (27.2.).

Ako sa Richard Sulík s tvorcami šou dohodol, vzniknúť mala na Slovensku len jedna epizóda a prispieť mala k propagácii turizmu a miestnych prevádzok v zahraničí. Počas týždňovej návštevy ale vzniklo toľko materiálu, že tvorcovia naznačili, že by to mohlo vystačiť až na tri hodinové diely. Sulík krátko na to naznačil, že by epizódy mohli byť aj štyri. Napokon ich je až päť, čo istotne poteší najmä tunajších fanúšikov roztopašnej rodiny nemeckých milionárov žijúcich v Monaku.

Kedy Geissenovcov zo Slovenska uvidíme vo vysielaní TV JOJ?

Ako portál Mediaboom.sk približuje, slovenské epizódy Geissenovcov sú súčasťou 21. série reality show. Tú začala stanica RTL Zwei vysielať v januári tohto roka.

U nás reality show poznáme najmä z vysielania televíznej stanice JOJ, ktorá ju začala vysielať ešte v roku 2011. Na obrazovkách vtedy šou vydržala zhruba 5 sezón. V roku 2016 sa ale Geissenovci z obrazoviek slovenskej televízie vytratili. Veľký návrat ohlásila JOJ-ka minulý rok, kedy sa reality show opäť objavila v programe a v pomerne lukratívnom večernom vysielacom čase.

Aktuálne má tento program miesto v dennej štruktúre počas popoludní, TV JOJ vysiela 13. sériu z roku 2017. Na slovenské epizódy Geissenovcov si tak u nás ešte zrejme chvíľu počkáme. Samozrejme, JOJ-ka s nimi počíta, no do vysielania ich ešte zaradiť nemôže.

„Aktuálna 21. séria reality šou Geissenovci bude najprv kompletne odvysielaná v Nemecku, o uvoľnení práv pre Slovensko budeme divákov informovať,“ prezradila pre portál Interez.sk Lucia Tuhelová, vedúca PR a hovorkyňa JOJ Group.

Provokatívne názvy epizód

RTL Zwei zverejnila aj oficiálne popisy jednotlivých epizód aj s ich názvami, ktoré v mnohom provokujú. Diváci v nich uvidia, čo všetko mohli Geissenovci na Slovensku zažiť. Carmen a Robert svoje nadšenie neskrývali, ich dcéry však boli voči našej krajine trošku zdržanlivé, pretože nevedeli, čo majú od Bratislavy a okolia očakávať. Rodina Sulíkovi dokonca ani nechcela veriť, že sú na Slovensku pomerne známymi hviezdami. Príval fanúšikov ich teda všade tam, kde sa ocitli, veľmi príjemne prekvapil.

V slovenských epizódach Geissenovci precestujú krajinu zo západu na východ. Uvidíme ich návštevu parlamentu, ale aj zážitky z túr či návštevy liečebných kúpeľov. Chýbať nebudú ani stretnutia so známymi osobnosťami a veľa príjemných a nepríjemných prekvapení pre samotných protagonistov.