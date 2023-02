Postavia vám dom aj za 4 mesiace, za energie zaplatíte iba pár desiatok eur: Slováci stavajú drevodomy a slamené domy

V dnešnej dobe máme na Slovensku široké spektrum možností pri realizácii vysnívaného bývania. Jednou z možností môžu byť aj drevodomy či slamené domy. Pre niektorých ide o veľmi dobre známe pojmy, ďalší si nevedia úplne predstaviť, v čom sú charakteristické. Ich stavbou sa zaoberá aj firma M-House, ktorá nám ich bližšie priblížila.

Impulzom pre ich vznik bolo dlhoročné pôsobenie v oblasti stavebníctva, zlé skúsenosti s realizačnými firmami a ignorovanie z ich strany, ktoré sa týkalo napríklad aj nových trendov v stavebníctve či pôsobenie v zahraničí a pochopenie, že veci sa dajú robiť inak, vysvetľuje Martin Haladěj. Dodáva, že pre klientov stavajú tak, ako by stavali pre seba.

Ako nám prezradil, ľudia dnes vedia už o drevostavbách veľa, no pri vyslovení spojenia slamený dom mnohým naskakuje husia koža. Pod týmto pojmom si však nepredstavujte balíky sena, zozbierané z poľa.

V prípade tejto firmy ide v oboch prípadoch o stavby, ktoré pozostávajú z ekologických materiálov a prinášajú zdravé bývanie s takmer nulovou spotrebou energie.

V rozhovore s Martinom Haladějom sa dozviete aj: z akých materiálov pozostáva ich pasívne a zdravé bývanie;

aký mylný stereotyp vládne medzi ľuďmi o slamených domoch;

ako skutočne slamené domy vyzerajú;

koľko trvá stavba týchto domov;

ako dokážu šetriť peniaze za energie;

pre koho je takéto bývanie určené.

Prečo ste sa rozhodli prinášať pasívne a zdravé domy?

Výstavba drevostavieb s difúzne uzatvorenou konštrukciou a používanie parozábran nebolo niečo, čo by sme chceli robiť. Preto sme sa rozhodli ponúkať našim klientom difúzne otvorené konštrukcie (stavby, ktoré dýchajú, pozn. redakcie).

Radi používame jednoduché prirovnanie, keď sa jedná o difúznu otvorenosť. Predstavte si prechádzku v prírode. V jednej verzii máte oblečený pršiplášť, respektíve igelit a v druhej funkčné oblečenie, ktoré pracuje s vlhkosťou a nepotláča fyzikálne javy. Difúzne uzatvorená konštrukcia je ako byť oblečený v pršiplášti, difúzne otvorená ako vo funkčnej bielizni. Pritom difúzne otvorené konštrukcie nie sú nejakou novinkou. Už chalupy našich predkov alebo napríklad niekoľkostoročné drevené kostolíky sú difúzne otvorené. Dnes je ale skladba konštrukcií sofistikovanejšia a efektívnejšia.

Najväčšou výzvou bolo nájsť systém, ktorý rešpektuje fyzikálne javy a nesnaží sa ich potláčať použitím „igelitov“. Tento systém je menej náchylný na neodbornú montáž, čiže bezpečnejší a tým pádom konštrukciu stavby nevystavuje vyššej vlhkosti, čím zvyšujeme jej životnosť.

Avšak pri hľadaní týchto skladieb a materiálov sme na začiatku zašli do málo prebádaných systémov s použitím prírodných izolácií ako je drevovlákno, konopa, ľan, korok, hlinené panely, ovčia vlna, recyklovaný textil a najnovšie certifikované systémy s použitím certifikovanej fúkanej slamy. Pri všetkých týchto produktoch sa ale nerozprávame o nejakých alternatívnych, nami vymyslených produktoch, ale o produktoch, ktoré sú preverené, odskúšané a certifikované CE a ETA certifikátmi.

Sú to produkty, na ktoré sa stavebný trh už môže spoľahnúť, nielen z hľadiska tepelnotechniky, ale zabezpečujú svojou vysokou objemovou hmotnosťou aj kvalitnú ochranu pred letným prehrievaním konštrukcií. Z hľadiska akustiky — ochrany vnútorného pohodlia pred hlukom, majú tiež veľmi dobré vlastnosti.

Z akých materiálov vaše domy vznikajú?

Naše drevostavby a konštrukcie sú pri hlavných nosných prvkoch realizované KVH hranolmi, BSH hranolmi alebo použitím špeciálnych I-nosníkov a CLT panelov. Hlavné drevené rámové konštrukcie stien a striech musia byť realizované prvkami, ktoré sú sušené a dosahujú parametre potrebné k tomu, aby stavba dodatočne nesadala, nepracovala, nedosúšala sa v miere, ktorá môže spôsobovať poruchy. Toto je jeden zo základných prvkov stavby. Použitie klasického vzduchosuchého moreného reziva spôsobuje tieto, vyššie spomínané dosúšania, a nie je preto vhodná na realizáciu kvalitných drevostavieb.

My tieto rámové konštrukcie oplášťujeme prírodnými materiálmi — fasádnymi izoláciami z drevovlákna a výplňovými izoláciami z drevovlákna, ľanu, konope, ovčej vlny alebo certifikovanej slamy. V posledných rokoch je veľmi obľúbený hlinený systém s použitím hlinených panelov a finálnych hlinených omietok. Hlina je totiž jeden z najlepších udržiavateľov stabilnej vlhkosti v interiéri počas celého roka, čo ju robí neoceniteľným pomocníkom pri vytváraní zdravej vnútornej klímy.

Aké typy stavieb máte vo svojej ponuke?

V našich systémoch vieme stavať nielen rodinné pasívne a nulové domy, či už jedno alebo viacpodlažné, ale máme už skúsenosti s využitím našich systémov pri rekonštrukciách škôl, administratívnych budov a nadstavieb na pôvodné objekty.

Systém je vhodný aj pre viacpodlažné budovy, ktoré dnes máme zákonne schválené a ktoré sú už v krajinách ako napríklad Nórsko, Fínsko alebo Rakúsko bežne stavané.

Okrem drevodomov sa venujete aj stavbe slamených domov. V čom je takáto stavba špecifická?

Pri vyslovení slova slamený dom mnohým naskakuje husia koža. Spomenú si na rozprávku o troch prasiatkach. Aj my ako realizátor vidíme dnes mnoho ľudí rozprávať o slamených domoch z balíkov zozbieraných z poľa od lokálnych hospodárov. Tieto balíky obsahujú prach, zrno, plevu a ako obrovský problém sa môže javiť zabudovaná vlhkosť v balíku. Toto nie je naša cesta.

My sme zvolili slamu s ETA certifikátom (európskym technickým certifikátom) bez akýchkoľvek chemických úprav. Výsledkom je čistá slama, ktorá je zbavená prachu, plevy a zrna. Je to čistá rozomletá stonka, ktorú do nosnej drevenej konštrukcie vháňame strojovým zariadením, čo nám zabezpečuje vysokú objemovú hmotnosť a dokonalé vyplnenie priestoru. Objemová hmotnosť sa pohybuje okolo 120 a viac kg/m3, čo je v porovnaní napríklad s minerálnou izoláciou desaťnásobne viac.

Pre nás už nie je dôležité izolovať dom len pred zimou, ale zabezpečiť tepelnú pohodu počas celého roku. V lete pri použití ľahkých izolácií sa stavby rýchlo prehrievajú a spotrebúva sa veľké množstvo energie na ich chladenie. Toto tiež nie je podľa nás správna cesta. Preto je dôležitá kombinácia dvoch faktorov — dobré izolačné vlastnosti a vyššia hmotnosť izolácií.

Ďalším systémom s použitím slamy je Ecococon, ktorý kombinuje použitie kvalitnej slamy a možnosti objednania segmentov, z ktorých je dom zložený. Oba systémy kombinujú použitia difúzne otvorených fasádnych dosiek aj omietok určených pre tento typ konštrukcie.

Koľko trvá realizácia vašich stavieb?

Výstavba domu je mnohokrát rýchlejšia ako samotné vybavenie stavebného povolenia. Realizácia ako taká do štádia holodom, v našom ponímaní dom komplet vymaľovaný, spustená elektro a vodoinštalácia, kúrenie, hotové vonkajšie omietky a obklady, vrátane základovej dosky a domu cca do 200 m2 úžitkovej plochy, môže trvať od 4-6 mesiacov. Samotné dokončenie zariadenia interiéru závisí od náročnosti klienta.

V akých cenových reláciách sa takéto bývanie pohybuje?