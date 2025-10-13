Na Slovensko sa rúti chlad: Na babie leto zabudnite, bude aj mrznúť. Počasie skomplikuje aj ľadový severný vietor

Foto: Unsplash

Nina Malovcová
Posledný teplý deň pred zmenou.

Pondelok prinesie na Slovensko závan teplejšej jesene. Slnko, príjemné teploty a pokojné počasie spríjemnia začiatok nie práve populárneho prvého dňa pracovného týždňa. Podľa meteorológov však pôjde len o krátku prestávku pred výraznejším ochladením, ktoré sa začne už v utorok.

Ako informujú vo svojich predpovediach Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) a portál iMeteo, v priebehu nasledujúcich hodín sa začne nad naše územie rozširovať chladný vzduch od severozápadu, ktorý postupne ukončí aktuálne slnečné a teplejšie počasie.

Teplejší vzduch ustúpi studenému frontu

V karpatskej oblasti dnes počasie ovplyvňuje studený front, ktorý je súčasťou tlakovej níže so stredom nad západným Ruskom. To znamená, že aj keď pondelok prinesie viac slnečných lúčov, zmena už prichádza. Oblačnosť sa bude popoludní zmenšovať najmä na juhu a západe Slovenska, kde sa ukáže viac slnka a teploty vystúpia na +15 až +19 °C.

Ilustračná foto: TASR – Daniel Stehlík

Na severe bude chladnejšie, s maximami okolo +10 až +15 °C. Vo výške 1 500 metrov sa očakáva teplota približne +4 °C. Vietor bude prevažne severozápadný, s rýchlosťou 2 až 7 m/s, teda približne 5 až 25 km/h. Zrážky sa vyskytnú len ojedinele, väčšinou ráno v severnej polovici krajiny. Od výšky 1 900 metrov nad morom môže pršať so snehom alebo snežiť, pričom v najvyšších polohách napadne do 2 centimetrov snehu. Podľa SHMÚ sa predpokladané množstvo zrážok počas dňa pohybuje do 3 milimetrov.

Utorok prinesie obrat

Už v utorok sa počasie zmení. Od severozápadu k nám začne prúdiť chladnejší vzduch, ktorý prinesie nielen pokles teplôt, ale aj viac oblačnosti. Vo vyšších vrstvách atmosféry sa zároveň od severovýchodu rozšíri tlaková níž, a tak bude obloha väčšinu dňa zatiahnutá.

Podľa SHMÚ bude oblačno až zamračené, miestami sa objavia aj slabé zrážky. Cez deň sa oblačnosť len ojedinele zmenší. Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať od +7 do +2 °C, v údoliach môže klesnúť aj k 0 °C. Najvyššia denná teplota vystúpi len na +10 až +15 °C, pričom v horských oblastiach ako Kysuce, Orava, Liptov a Spiš zostane okolo +8 °C.

Severný vietor prinesie pocit chladu 

Cez deň bude fúkať prevažne severný vietor s rýchlosťou do 6 m/s, teda približne 20 km/h. V Banskobystrickom kraji a počas noci aj na viacerých iných miestach Slovenska bude vietor len slabý. Chladný vzduch však zníži pocitovú teplotu a jeseň začne mať opäť svoju chladnejšiu tvár.

Ilustračná foto: SITA/AP

Ako uvádza iMeteo, pondelok bol pravdepodobne posledným teplejším dňom tohto týždňa. Od utorka sa začne ochladzovať, čo prinesie aj riziko prízemných mrazov, najmä v údoliach a horských oblastiach. Meteorológovia preto odporúčajú využiť dnešok naplno. Slnko, pokojný vietor a teploty blížiace sa k dvadsiatke sú len krátkou prestávkou pred príchodom typického októbrového počasia, ktoré prinesie chlad, vietor a prvé náznaky zimy vo vysokých horách.

