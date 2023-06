Na školu zaútočili rebeli, zomrelo 41 ľudí, z toho väčšina študentov. Utrpeli popáleniny, zastrelili ich alebo zabili mačetami

Po povstaleckom útoku na školu v Ugande zostalo 41 mŕtvych, z toho 38 študentov. Pre agentúru The Associated Press (AP) to potvrdil Selevest Mapoze, starosta Mpondwe-Lhubiriha, s tým, že okrem študentov zomrel jeden ochrankár a dvaja členovia miestnej komunity, ktorí prišli o život pred školou. Rebeli tiež uniesli bližšie neurčený počet ľudí.

Mapoze vysvetlil, že niekoľko študentov utrpelo smrteľné popáleniny, keď povstalci podpálili internát, ďalších zastrelili alebo zabili mačetami.

Vyrabovali aj potraviny

Polícia v sobotu vo vyhlásení uviedla, že povstalecké Spojené demokratické sily (ADF) zaútočili na súkromnú strednú školu v zmienenom meste neďaleko hranice s Konžskou demokratickou republikou (KDR) v piatok v noci. „Internát je spálený a potraviny vyrabované,“ napísala okrem iného vo vyhlásení, podľa ktorého je tiež osem ľudí v kritickom stave.

Ugandskí vojaci podľa vyhlásenia sledovali útočníkov až do národného parku Virunga v KDR. Armáda potvrdila, že ugandské jednotky v Kongu „prenasledujú nepriateľa, aby zachránili unesených“.

Vznikli v 90. rokoch

ADF vznikli v Ugande v 90.rokoch minulého storočia a neskôr museli utiecť na východ KDR, kde pre slabú kontrolu pôsobí mnoho povstaleckých skupín. Skupina, ktorá má väzby na extrémistickú skupinu Islamský štát, je obvinená z mnohých útokov na civilistov v ostatných rokoch, obzvlášť na civilné komunity v KDR. Ugandské úrady už roky sľubujú, že vystopujú militantov ADF „doma aj v zahraničí“.