Na rafte chcú z Česka preplávať do 3 000 kilometrov vzdialeného Čierneho mora: Problémy nastali už v prvých dňoch

Niektoré nápady vyzerajú na prvý pohľad nerealizovateľne. Sú ale ľudia, ktorí sa tým nenechajú odradiť. Príkladom sú dvaja kamaráti, ktorí sa rozhodli, že sa z Česka na gumenom rafte doplavia až do Čierneho mora. Svoju cestu dokumentujú na TikToku.

Článok pokračuje pod videom ↓

Z Česka až do Čierneho mora

Ako informuje web Antiyoutuber, 38-ročný Čech Zdeněk Slouka musel predať svoju farmu, ktorú mal od roku 2013. Dôvody predaja nie sú známe, isté ale je, že mu to zlomilo srdce. Rozhodol sa preto, že si prečistí hlavu a spolu s kamarátom Kurtom sa doplaví z Česka až do Čierneho mora. 1. júna sa vydali na cestu z Blanska, na gumenom rafte chcú preplávať 5 riek naprieč 10 štátmi.

Na ceste sú ešte len niekoľko dní, no už sa museli popasovať s nemilými problémami, vrátane deravého raftu, ktorému dali meno Ferdinand, chorobou a hádkami. Slouka ale tvrdí, že chce odplaviť všetky zlé veci, a tak sa nevzdáva. Na webe startovac.cz založil aj finančnú zbierku, za pomoci ktorej chcel vyzbierať 200 000 českých korún, suma sa ale zatiaľ zastavila na menej ako 4 000 korunách.

Nie každý im verí

Na webe Slouka píše, že nápad vznikol ešte pred 5 rokmi, keď s deťmi splavoval rieku a uvažoval nad tým, že všetci chodia na dovolenky autom, autobusom alebo lietadlom. Každá rieka ale tečie do mora a podľa neho je aj takáto cesta alternatívou. Dodáva, že za posledných 11 rokov jednoducho nemal čas vytiahnuť päty z farmy. Po tom, ako farmu predal, rozhodol sa vydať na cestu.

Kamaráti nevedia, ako dlho bude cesta trvať a či sa im vôbec podarí do cieľa doraziť. Sú ale odhodlaní urobiť všetko pre to, aby to na palube Ferdinanda zvládli. Pred jedným dňom na TikToku pribudlo video, v ktorom kamaráti informujú, že od štartu preplávali už 80 kilometrov. V komentároch sa objavujú zmiešané reakcie. Jeden z komentujúcich bol napríklad ochotný staviť 10 000 korún na to, že to nezvládnu. Mnohí im ale vyjadrili podporu a držia im palce.

Aj tento článok ste si mohli prečítať do konca vďaka našim predplatiteľom.

Staňte sa súčasťou PREMIUM klubu a získate benefity v hodnote 28 €.