Na rade je teraz Pellegrini: Slovákov možno čaká referendum o Ficovej vláde, podpisy boli odovzdané

Foto: TASR - Martin Baumann

Roland Brožkovič
TASR
Naď vyzval prezidenta, aby referendum vyhlásil.

Mimoparlamentná strana Demokrati žiada odchod premiéra Roberta Fica (Smer-SD), prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu odovzdáva vyzbieraných vyše 384 000 podpisov na vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády. Navrhuje, aby sa referendum konalo 27. júna 2026. Na pondelkovej tlačovej konferencii pred Prezidentským palácom o tom informovali zástupcovia strany Demokrati.

Cieľom referenda je podľa predsedu strany Jaroslava Naďa predčasné ukončenie volebného obdobia súčasnej vlády, obnovenie Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry, ako aj zrušenie doživotnej renty pre Fica. „Dnes môžem hrdo povedať, že oficiálne odovzdávame demokratické vysvedčenie zo strany verejnosti pre vládu Róberta Fica. Predkladáme prezidentovi presne 384 314 podpisov občanov Slovenskej republiky,“ skonštatoval šéf Demokratov Jaroslav Naď.

Podpisy majú byť poctivé

Podľa Naďa podpisy pochádzajú od občanov z celého Slovenska a zbierali ich členovia strany v stovkách miest a obcí. „Tieto podpisy pochádzajú od bežných ľudí, od Sobraniec až po Kúty. A nie je to žiadne imaginárne číslo, žiadna štatistika. Podpisy neboli kupované, neboli vygenerované umelou inteligenciou, sú riadne podpísané občanmi Slovenskej republiky,“ uviedol.

Naď zároveň vyzval prezidenta, aby referendum vyhlásil. „Referendum je legitímny nástroj, ktorý rešpektuje ústava, a verím, že ho bude rešpektovať aj najvyšší ústavný činiteľ,“ povedal. Dodal, že strana splnila všetky legislatívne náležitosti na vypísanie referenda.

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac