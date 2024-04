Na Netflix dorazil film, ktorý musíte vidieť: Milovníkov romantiky poriadne rozseká, neudržíte slzy na uzde

Prednedávnom na Netflixe pristál seriál One Day alebo Jeden deň, ktorý divákov totálne dostal. Dokonca sa po dopozeraní mnohí neubránili slzám a žiadali od streamovacej služby finančnú kompenzáciu a plne hradenú terapiu ako náhradu za emocionálnu ujmu, ktorú utrpeli. Pre mnohých z vás nebude možno prekvapením, že ešte v roku 2011 vznikol podľa tejto knižnej predlohy Davida Nichollsa aj film, ktorý ak ste ešte nevideli, mali by ste to napraviť.

Po úspechu, ktorý zažil na Netflixe nový seriál, na streamovacej službe pristál aj starší film One Day, ktorý stojí za to aj po rokoch vidieť. V hlavných úlohách hviezdia Anne Hathaway a Jim Sturgess.

To isté, ale vlastne úplne iné

Príbeh je ten istý, no spracovanie sa líši, takže ak ste náhodou videli seriál, neznamená to, že tento romantický film si už pozrieť nemôžete.

Hrdinami sú Emma a Dexter, ktorí po promóciách strávia spolu noc a aj keď sa ich cesty zdanlivo rozídu, nie je to úplne tak. Ďalších 18 rokov sa stretávajú stále v jeden a ten istý deň a popritom vedú svoje životy. Ak vás náhodou obišla kniha, film aj seriál vám viac prezrádzať nebudeme, aby sme vám nepokazili zážitok.

Má vysoké hodnotenia, no seriál je podľa ľudí lepší

Filmu svieti na ČSFD hodnotenie 75 % a na databáze IMDb 7,0/10. Dnes sa považuje za klasiku, ktorú milovníci romantiky jednoducho musia vidieť.

Zaujímavé je porovnanie týchto čísel s tým, ako obstál seriál. Podľa divákov je totiž lepší, čo môže byť pre niekoho prekvapenie. Na ČSFD dostal 81 % a na IMDb 8,1/10.