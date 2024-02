Tento seriál by ste si mali okamžite pozrieť: Ľudia kvôli nemu žiadajú od Netflixu peniaze na terapiu za utrpenú ujmu

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o obyčajnú romantickú komédiu, no nemôže to byť ďalej od pravdy. Napriek tomu ale najlepšie urobíte, ak si pripravíte deku, teplý nápoj a balík vreckoviek. Ľudia totiž tento seriál zhltnú na jedno posedenie, no vraj po ňom potrebujú sedenie s terapeutom, aby ho spracovali.

Článok pokračuje pod videom ↓

Jeden deň si nesmiete nechať ujsť

Ako informuje Netflix, seriál One Day (Jeden deň) rozpráva desaťročia trvajúci príbeh lásky hlavných hrdinov Dexa a Em, ktorí sa každý rok stretávajú vždy v ten istý deň. V roku 2011 vznikol na základe rovnomennej knihy film s rovnakým názvom. Zahviezdili v ňom Anne Hathaway a Jim Sturgess.

Všetko to začína 5. júla 1988, v deň, kedy sa koná maturitný večer Emmy Morleyovej a Dextera Mayhewa. Hoci sa škola končí, dvojica sa v ten deň po prvý raz dá do reči, no nasledujúce ráno sa obaja vydávajú svojou cestou. Tiež ste zvedaví, kde sa obaja ocitnú v ten istý deň, ale o rok, dva či tri neskôr? V každej zo 14 epizód sú Dex a Em o rok starší, rastú a menia sa, zbližujú sa, ale aj vzďaľujú, zažívajú radosť, ale aj zlomené srdce.

Ľudia žiadajú náhradu za utrpenú ujmu

Seriál v súčasnosti patrí medzi tie najsledovanejšie na Netflixe. Na ČSFD má momentálne hodnotenie 82 %. Na IMDb sa teší hodnoteniu 8 hviezdičiek z 10. Na Rotten Tomatoes si od kritikov vyslúžil skvelých 91 % a od divákov 84 %. Ako vždy, nájdu sa takí, ktorí seriál považujú za odpad, no niektorí priznávajú, že po spustení seriálu jednoducho na niekoľko hodín zabudli na okolitý svet.

Podľa webu LADbible si niektorí ľudia mylne mysleli, že ide len o ďalšiu bežnú a neškodnú romantickú komédiu. Nemohli sa ale viac mýliť. Ľudia po dopozeraní seriálu priznávajú, že sa jednoducho nedokázali ubrániť slzám. Niektorí požadoval od spoločnosti Netflix finančnú kompenzáciu a plne hradenú terapiu ako náhradu za emocionálnu ujmu, ktorú utrpeli.