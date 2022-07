Zabudnite na Taliansko či Chorvátsko: 7 neobjavených európskych destinácií, ktoré sa tento rok oplatí vidieť

Krásne slnečné pláže, bohatú históriu či rôznorodú a obohacujúcu kultúru nemusíte hľadať len v známych dovolenkových destináciách. Aj vďaka cestovnému poisteniu od ČSOB, ktoré sa o vás postará v nečakaných situáciách, si môžete užiť menej populárne miesta v Európe naplno.

Taliansko, Francúzsko či Španielsko sú už dobre známe turistické destinácie, ktoré poznáme nielen z reklám, ale aj internetových recenzií či z rozprávania od známych. Okrem nich však v Európe môžeme nájsť aj množstvo ďalších štátov, ktoré ponúkajú kvalitné služby a zaručene očaria každého dovolenkára.

Aj pri príležitosti cestovného poistenia od ČSOB, ktoré sa o vás postará v nečakaných situáciách, vám v tomto článku predstavíme sedem krajín, ktorých návštevu v rámci letnej dovolenky určite neoľutujete.

V článku o neobjavených destináciách sa dočítate aj: Ktoré mesto je prezývané Perlou barokovej architektúry

Kde sa narodilo 17 rímskych cisárov

Ktorá budova je najťažšia na svete

Prečo je Srbsko unikátom v kvalite malín

V ktorej krajine nájdete strom starý 1 500 rokov

Poľsko

Za krásnymi zážitkami z letnej dovolenky netreba cestovať vôbec ďaleko. Už za hranicami u našich severných susedov vás čaká komplexný mix všetkého, čo od vašej dobrodružnej cesty očakávate. Poľsko sa aj vďaka svojej veľkej rozlohe môže pýšiť všetkým od širokej ponuky turistických zážitkov, dávky histórie, architektúry až po osvieženie pri mori, ktoré si v letných mesiacoch drží stálu teplotu nad 20 stupňov Celzia.

Milovníkov histórie a kultúry uchvátia mestá Krakov, Varšava, Vroclav či Gdaňsk. Turisti si môžu vybrať z 23 krásnych národných parkov a koho láka extra dobrodružstvo, prehliadka jaskyne Wieliczka v hĺbke 135 metrov pod zemským povrchom sa vám určite vryje navždy do pamäti. Navyše, Poľsko predstavuje pre dovolenkárov finančne prístupnú krajinu s vysokými kritériami na gastronómiu a ostatnté služby.

Fun fact: Názov štátu, Poľsko, pochádza z pomenovania kmeňa Polania, ktorého preklad je „ľudia žijúci na priestranných poliach“.

Maďarsko

Mnoho ľudí si často myslí, že v Maďarsku stojí za návštevu „len“ ohromujúca Budapešť. Ak sa však pozriete hlbšie do štátu nášho južného suseda, zistíte, že okrem hlavného mesta je tam toho omnoho viac. Ide o termálne pramene, krásne mestá, zámky a kaštiele či hlavne gastronómiu, ktorou je Maďarsko známe všade po svete.

Za návštevu stojí napríklad mesto Gyor, ktorého prezývka je „Perla barokovej architektúry“. Pocit letnej dovolenky ako pri mori vám v Maďarsku pomôže navodiť aj pobyt pri jazere Balaton či romantika vo vinárskych oblastiach, ktorými sú naši južní susedia tiež veľmi populárni.

Fun fact: V Maďarsku je štrngnutie pivných pohárov považované za veľmi neslušné. Viaže sa to na tradíciu, kedy si habsburskí vojaci štrngli pivom po tom, čo obesili trinásť maďarských generálov.

Rumunsko

Pri predstave o Rumunsku väčšine z nás napadnú historky o Drakulovi a temnom regióne Transylvánia. Pravdou však ostáva, že Rumunsko v roku 2022 ponúka cestovateľom balík atrakcií z každého súdka vrátane turistiky v Karpatoch, obdivovania stredovekých hradov či prechádzky po očarujúcej Bukurešti.

Desiatky zaujímavých miest vrátane delty rieky Dunaj sa odporúčajú v Rumunsku navštíviť medzi mesiacmi máj – september, čo len utvrdzuje vaše doterajšie váhania o tom, či práve táto krajina bude v lete 2022 správnou dovolenkovou destináciou.

Fun fact: Budova rumunského parlamentu v Bukurešti je s váhou 4,10 miliónov ton najťažšou stavbou na svete. Zároveň je desiatou najväčšou stavbou sveta v rebríčku radenom podľa rozlohy.

Lotyšsko

Aj keď nemá celé Lotyšsko ani 2 milióny obyvateľov a rozlohovo patrí k menším štátom Európy, rozhodne má turistom čo ponúknuť. Dominantou pobaltskej krajiny je nepochybne hlavné mesto Riga, kde môžete nabrať viacero rozličných dojmov v rámci jednej prechádzky. V okolí mesta je stále citeľný postsovietsky vplyv, ktorý striedajú extraordinárne budovy v starom meste, no nechýba ani moderná časť s výškovými budovami.

Lotyšsko má okrem toho na svojom území najširší vodopád v Európe či vzácnu populáciu bocianov bielych. V tejto destinácii tiež nájdete mnoho krásnych piesočnatých pláží v objatí Baltského mora.

Fun fact: V letných mesiacoch si ľudia v tomto štáte užívajú takmer 20 hodín denného svetla.

Srbsko

Síce nemá more, no jeho príroda, kultúra, pohostinní obyvatelia či bohatá história vám určite poskytnú primeraný dovolenkový zážitok. Turistické agentúry v tomto štáte lákajú zvedavých cestovateľov najmä na spoznávanie prírody, kaňony, ochutnávku tradičnej kuchyne či mestskú energiu v Belehrade, Novom Sade alebo Niši.

Autentickú kultúrnu energiu Srbska dotvára aj jeho hospodárska tradícia, ktorá pretrváva po stáročia až dodnes. Aj vďaka tejto výhode dnes Srbi patria k najväčším exportérom malín na svete, pričom v kvalite tohto ovocia sú vo svetovom rebríčku na 4. mieste.

Fun fact: Na území dnešného Srbska sa narodilo najmenej 17 rímskych cisárov.

Albánsko

Viacero turistov nielen z európskeho regiónu má pred návštevou Albánska značný rešpekt, no aj v nasledujúcich riadkoch vám môžeme dokázať, že realita vyzerá diametrálne odlišne. Štát na juhu Európy je podľa prieskumov z posledných rokov jednou z najbezpečnejších, finančne najdostupnejších a najlákavejších destinácií v Európe.

Či už hľadáte oddych na pláži či divokú turistiku v horách, krajina orlov vám poskytne v oboch prípadoch tie najkvalitnejšie podmienky. Na čo sú však Albánci nadmieru hrdí, je ich gastronómia. Pokrmy ako baklava, jahňacie mäso, zeleninové jedlá s domácimi koreninami či tradičný drink raki (ide o likér z anízu a hrozna), sú obľúbené u domácich a vo veľkom aj u turistov.

Fun fact: V roku 1991 malo Albánsko 3 milióny obyvateľov, no bolo tam maximálne 7 000 áut. Tento nepomer bol spôsobený sovietskym režimom, ktorý v tomto štáte zakazoval súkromné vlastníctvo auta.

Litva

Náš výber uzatvárame druhou pobaltskou krajinou, ktorej popularita a kvality sú v našich končinách stále veľmi malo známe. Ak ste priaznivcami divokej a krásnej prírody v spojení s históriou, v Litve si určite prídete na svoje. Množstvo jazier aj prístup k moru zapríčinili, že Litovci majú vo veľkej obľube pobyt v letných domčekoch v blízkosti vody.

Okrem toho, jednou z hlavných atrakcií je Trakai, ktorého súčasťou je ostrovný hrad uprostred jazera. Pozornosť jednoznačne púta aj strom, konkrétne dub Stelmuze, ktorý patrí k najstarším stromom v Európe a jeho vek sa odborníkmi odhaduje na minimálne 1 500 rokov.

Fun fact: Národným športom Litovcov je basketbal, pričom až 15 hráčov z malej pobaltskej krajiny si dokonca zahralo v zámorskej NBA.

Ak patríte medzi ľudí, ktorých už nebaví cestovať do najnavštevovanejších štátov, alebo vás zároveň láka niečo nové, nepreskúmané a teda o to viac zaujímavé, práve našich sedem tipov vám môže pomôcť s výberom možno netradičnej, no určite nezabudnuteľnej dovolenky.

Okrem výberu správnej destinácie je pred dovolenkou kľúčové si zabezpečiť aj kvalitné cestovné poistenie. ČSOB počas tohto leta ponúka klientom v rámci kampane Cestovná horúčka cestovné poistenie, ktoré zahŕňa potrebné krytie v nečakaných situáciách, a zároveň klient môže vyhrať 1 zo 100 poukážok do Pelikan.sk v hodnote 50€ za zriadenie poistenia.