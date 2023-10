Mysleli si, že je vrah a niekoho doma mučí: Na strihača filmu Saw X zavolali susedia políciu, robil niečo úplne iné

Mnohí by si mysleli, že pracovať v Hollywoode, hoc aj na malej pozícii, môže byť fantastické. O opaku sa ale nedávno presvedčil jeden zo strihačov hororu Saw X. Jeho susedia totiž naňho zavolali políciu, keďže sa z jeho domu niekoľko hodín ozývali hrôzostrašné výkriky a mysleli si, že ich nenápadný sused v ňom niekoho väzní a mučí.

Samozrejme, nebolo to tak. Strihač Steven Forner, ktorý nedávno pracoval na spomínanom hororovom pokračovaní série Saw, totiž len absolvoval home office. Aktuálne bol v procese strihania jednej zo scén mučenia, pričom reproduktory mal naplno, uvádza web Looper.

Susedia si mysleli, že je vrah

Fornera to ale priviedlo do problémov, keďže jeho susedia, neznalí povolania, ktorému sa venoval, naňho zvolali políciu. Naozaj si totiž mysleli, že strihač filmu Saw X vo svojom dome niekoho mučí.

Polícia nič nenechala na náhodu a hlásenie bola skontrolovať. Z nahlásenia strihača sa ale napokon stala vskutku humorná príhoda. Forner policajtom vysvetlil, že strihá scénu do nového dielu hororovej série Saw, čo im chcel tiež dokázať premietnutím danej scény. Policajti ale so smiechom pozvanie podľa slov režiséra Kevina Greuterta, ktorý o incidente hovoril v rozhovore pre portál NME, odmietli.

A akú scénu Forner strihal? Konkrétne ide o tú, ktorú je zvečnená aj na oficiálnom propagačnom plagáte k filmu – s očnou pascou. Viac o novom diele zo série Saw sa dočítaš aj v našom nedávnom článku.