Brutálne pasce budú bolieť aj vás: Saw X je podľa divákov najbrutálnejší, najkrvavejší a najlepší diel série

Rok 2017 mal byť koncom pre hororovú sériu, ktorej hlavným antagonistom bol nemilosrdný „skladačkový vrah“ Jigsaw. O štyri roky neskôr ale prišlo prekvapenie v podobe spin-off filmu Spiral a už dnes ide do kín desiaty diel série Saw X. Čo naň hovoria prví diváci?

Možno by si mnohí aj mohli myslieť, že séria Saw je už dávno z nápadov vyčerpaná. Ako sa ale ukázalo, dopyt po ďalších kreatívnych pasciach na „zlých“ ľudí zo strany divákov je stále enormný. Inak by sa vznik už desiateho dielu vysvetliť nedal.

Niekde medzi jednotkou a dvojkou

Samozrejme, vzhľadom na to, ako sa ôsmy diel série s názvom Jigsaw skončil, je jasné, že tentoraz, aj keď ide o „desiatku“, sa vrátime do minulosti, kedy je John Kramer alias Jigsaw (opäť ho stvárnil skvelý Tobin Bell) stále nažive. Príbeh filmu sa totiž bude odohrávať niekedy medzi prvým a druhým dielom a skúmať bude zatiaľ neznámu kapitolu Jigsawovej najosobnejšej hry.

Zúfalý John Kramer cestuje do Mexika na riskantný experimentálny lekársky zákrok s nádejou, že ho zázračný liek vylieči z rakoviny. Na mieste ale zisťuje, že celá operácia je podvrh s cieľom podviesť tých najzraniteľnejších.

Vyzbrojený novonájdeným cieľom sa neslávne známy sériový vrah vracia ku svojej práci a s pomocou premyslených a šialených pascí obracia karty proti podvodníkom svojím typickým spôsobom. O tom, že pôjde o naozaj brutálny diel série, svedčí aj trailer, ktorý si môžete pozrieť nižšie.

Najlepšie pokračovanie v sérii

Či sa naplnia očakávania, môžete zistiť v kinách už od dnes, kedy má snímka premiéru. Prvé recenzie sú ale na desiaty film v sérii prekvapivo pozitívne.

Viacerí recenzenti sa zhodli, že ide o jeden z najlepších dielov, ak nie aj o najlepšie pokračovanie v sérii, no na úplne prvý Saw z roku 2004 sa už žiaden chytať nikdy nebude.

„Prináša presne to, čo očakávate, no zároveň aj niečo odlišné od ostatný filmov SAW. Nie všetko v ňom funguje, no stále ide o najsilnejšie pokračovanie,“ napísal vo svojej recenzii redaktor webu Digital Spy Ian Sandwell.

By heading back into the past, #SawX has injected fresh blood into the franchise. It delivers what you want (mostly wince-inducing, gore-filled traps), but also attempts something different with a Saw movie. It doesn't all work, but it's the strongest sequel to date. pic.twitter.com/5Eg7gACGWP — Ian Sandwell (@ian_sandwell) September 27, 2023

„Saw X dostáva sériu naspäť na správnu cestu vyrozprávaním solídneho príbehu Johna Kramera. Bolo naozaj skvelé vidieť Tobina Bella späť v úlohe Jigsawa,“ vyzdvihuje návrat ku koreňom po spackanom filme Spiral redaktor webu Screen Rant Joseph Deckelmeier.

Pasce budú bolieť aj divákov

Ostatní diváci na Twitteri vyzdvihovali aj návrat tvorcov k brutálnym scénam plným krvi, ktoré si mnohí užijú, pretože ich tam je viac než dosť. Saw X nestráca nič na svojich prvkoch, prináša aj svieže elementy a aj ďalšie originálne pasce, v ktorých sa nielen obete budú krútiť od bolesti. Scény sú vraj vyšperkované do takých detailov, že to často bude bolieť aj samotných divákov.

Vyzerá to teda, že sa naozaj je na čo tešiť a do kina sa na Saw X oplatí zájsť. Navyše, producent filmu Mark Burg prezradil, že návštevníkom kina odporúča zostať v sále až do konca záverečných tituliek. Saw X totiž obsahuje potitulkovú scénu, ktorú budete chcieť vidieť, píše web Digital Spy.