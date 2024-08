Mužovi odrezali hlavu a nechali ju „pohodenú“ na kapote auta v Poprade: Toto je jedna z najbrutálnejších vrážd černákovcov

Film MIKI trafil mnohým Slovákom po strune a pritiahol ich do kina vo veľkej zvedavosti. Ako sme vás informovali, za prvý víkend ho videlo 96-tisíc divákov, čo je obrovský úspech. No nie všetkým sa páčil. Niektorí diváci mu vyčítali, že oslavuje bývalého bosa mafiánov Mikuláša Černáka. Táto výčitka však prichádza aj od ľudí, ktorí snímku nevideli. No ak patríte medzi tých, ktorým sa páčila, pravdepodobne si v januári pozriete aj pokračovanie s názvom ČERNÁK. Ako sľubuje ukážka, ktorá sa objavila v kinách po skončení filmu MIKI, uvidíme v nej aj vraždu, ktorá patrí medzi vôbec najbrutálnejšie spod rúk černákovcov.

Takýto prívlastok dostala v slovenských médiách napríklad v roku 2016, kedy sa hovorilo o tom, že o jednej z najbrutálnejších vrážd skupiny černákovcov prehovoril údajný bývalý bos popradského prostredia Milan Reichel, informoval portál TV Noviny. Ide práve o vraždu, ktorú by sme mali vidieť v pokračovaní filmu MIKI a spomínaný muž bol jej svedkom.

Odrezali hlavu a nasadili na ňu policajnú čiapku

Incident sa odohral v roku 1997 v istom popradskom hoteli a jeho obeťou sa stal bývalý policajt Gustáv Slivenský — preto na konci snímky vidieť záber s policajnou čiapkou.

Plus 7 dní vysvetľuje, že Černák bodal Slivenského nožom do chrbta. Následne mu odrezali hlavu. To všetko preto, lebo si mysleli, že donáša.

„Videl som ležať Slivenského na zemi. Videl som Čemiho, ako robí nejaké pohyby pri jeho hlave. Keď som sa priblížil a pozrel, tak som videl, že mu reže hlavu. Na to som zareagoval na Černáka, že preboha živého, čo ste to urobili. Tú hlavu položili do umývadla. Slivenského odtiaľto vyniesli a telo mali niekde zapáliť,“ opísal pre TV Noviny Reichel.

Pokračoval tým, že mu odrezali hlavu a symbolicky ju vyzdobili policajnou čiapkou. Verejne ju vystavili v Poprade na kapote auta a vyslali tak signál, kto tu velí.

Ak by ste takúto scénu videli v hollywoodskom filme, možno by ste len odvrkli, že niečo takéto kruté sa v realite stať nemôže. Žiaľ, môže a dokonca aj u nás na Slovensku. Alebo presnejšie, v jeho divokých 90. rokoch. Viac o tejto temnej histórii sa dozviete napríklad v dokumentárnom seriáli Mafiáni na Slovensku od Tibora Szilvásiho, dočítate sa o ňom aj v našom článku.