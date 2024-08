Malé pivo za 1,50 €, za obed sme dali 23 €: Boli sme v podniku z filmu o Černákovi, spája sa s krčmárom, čo zmizol bez stopy

Najočakávanejší slovenský film tohto roka Miki z dielne režiséra Jakuba Kronera absolútne opantal ľudí. Zaplnil kiná a podľa hodnotení, ktoré zatiaľ dostal, diváci odchádzajú domov s dobrým zážitkom. Odohráva sa vo viacerých lokalitách naprieč Slovenskom a dôležitú rolu v ňom zohráva napríklad rodný dom Mikuláša Černáka, podnik, s ktorým sa spája mimoriadne smutný príbeh, alebo dnes už nefunkčný, no kedysi ikonický bar Shark Disko. Pozreli sme sa, ako vyzerajú dnes.

Po pozretí filmu Miki sme sa rozhodli navštíviť niektoré miesta, ktoré sú s osobou bývalého bosa Mikuláša Černáka blízko spojené. Vydali sme sa do obce Telgárt, kde sa okrem iného nachádza populárne miesto, ktoré láka zvedavcov a objektívy fotoaparátov. Je ním fotogenický Chmarošský viadukt, ktorý so svojou scenériou naokolo pôsobí priam rozprávkovo a pohľad z vtáčej perspektívy na miestnu ikonickú železnicu sa objavil aj v snímke.

Rodný dom Mikuláša Černáka

Čo už také rozprávkové nie je, je história 90. rokov, ktorá sa spája s Telgártom, alebo skôr konkrétne s Černákovcami. Portál Pluska dávnejšie informoval, že rodný dom Mikuláša Černáka prechádza rekonštrukciou. Dnes už v realite vyzerá na nepoznanie od podoby, akú sme videli zobrazenú aj v snímke Miki. Černák tu vyrastal aj so svojím bratom, neskôr sa so svojou manželkou presťahovali do neďalekého Brezna, čo v celovečernom filme tiež odznie.

My Bystrica taktiež v roku 2022, kedy sa začalo diskutovať o Černákovom možnom prepustení z väzenia, spomínala, že viacerí im v tom čase potvrdili, že je obývaný jeho mamou.

Nájsť ho nie je vôbec ťažké, keďže je v katastri a podľa priezviska rodiny sa dá vyhľadať. Zazreli sme ho krátko po vstupe do obce Telgárt. No naša cesta pokračovala ďalej, len do niekoľko metrov vzdialeného podniku, ktorý sa spája s istým Miroslavom Vlčekom, krčmárom, ktorý bez stopy zmizol. Táto udalosť sa pripisuje práve Mikulášovi Černákovi.

Krčmár, ktorý zmizol a už sa nenašiel

Vo filme Miki sa spomínaným okolnostiam venuje dosť pozornosti. Miroslav Vlček svedčil proti Mikulášovmu bratovi Vladimírovi, čo sa mu nemalo pozdávať. Presne, ako sme videli vo filme, vypovedal, že ho videl pred krčmou zbiť a usmrtiť istého Milana Schwarzbachera.

SME uvádza, že Vlček zmizol ešte v roku 1993 po tom, ako vypovedal proti Vladimírovi Černákovi. Spomínalo sa, že ho z krčmy vylákali nemecky hovoriaci muži pre pokazené auto a odvtedy ho už nikto nikdy nevidel. Vladimír putoval na slobodu.

Ako informoval Nový Čas v roku 2011, telo Vlčeka sa ani po dlhých rokoch nenašlo. Aj napriek tomu, že za jeho „zmiznutím“ mali stáť muži z podsvetia pod taktovkou Černáka, súd v Prešove pozastavil jeho stíhanie v tejto kauze. A dôvod? Jednoducho trest, ktorý by Černák za tento incident dostal, by už v tom čase nič nezmenil, keďže už vtedy bol odsúdený na doživotie.

Pizza Mafiosa a veľké porcie

