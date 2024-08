Tento slovenský seriál musíte vidieť: Má hodnotenie brutálnych 90 % a rozoberá temnú zločineckú históriu Slovenska

Aktuálne valcuje slovenské kiná celovečerný film Miki z dielne režiséra Jakuba Kronera, ktorý rozpráva o vzostupe bývalého bosa podsvetia Mikuláša Černáka. Za prvý víkend ho videlo 96-tisíc divákov, čo je obrovský úspech. A vyzerá to, že aj naďalej je o jeho pozretie veľký záujem. Ak ste ho už videli a zaujala vás táto odvrátená história Slovenska, máme pre vás tip na dokumentárny seriál, z ktorého príbehov mrazí.

Miki pripomenul temné časy organizovaného zločinu na Slovensku

Ešte v roku 2015 uzrel svetlo sveta kriminálny dokument, ktorý mnohí Slováci veľmi dobre poznajú. No potom je tu druhá skupina ľudí, alebo mladšia cieľovka, ktorú obišiel. Hovoríme o seriáli Mafiáni na Slovensku od Tibora Szilvásiho, ktorý je povinnou jazdou, ak vás fascinuje spoznávanie skutočných krimi prípadov.

„Boss na doživotie“

V roku 2015 vyšla jeho prvá séria s názvom Mafiáni a o dva roky neskôr jeho pokračovanie Súmrak bossov. Vo svojich jednotlivých častiach sa venuje príbehom takých mien ako Róbert Holub, Miroslav Sýkora, Pápayovci, ale napríklad aj aktuálne skloňovaného Mikuláša Černáka. Konkrétne dostal až dve epizódy v prvej sérii a nesú názov „boss na doživotie“.

Približuje ich vyčíňanie a celkovo históriu organizovaného zločinu na Slovensku. A nie len tak hocijako. Ale mimoriadne pútavým spôsobom a vystupujú v ňom aj také postavy ako Milan Lučanský či Peter Tóth. No v inom svetle, než sa za tie roky na nich nahromadilo, a aj v tom je tento dokument pre dnešného diváka mimoriadne zaujímavý.

Diváci ho milujú

Keď si Mafiánov na Slovensku vyhľadáte na databáze ČSFD, zistíte, že mu svieti šialene vysoké hodnotenie 90 %. A my sa tomu ani nečudujeme, je to klenot, ktorý by dnes už v takejto podobe jednoducho vzniknúť nemohol.

„Mafiánske filmy a klasiky ako Godfather, Kasíno, Goodfellas, Scarface, či Carlitova cesta zbožňujem. Práve preto ma tento dokument od STV zaujal dvojnásobne a skutočné príbehy mafiánov z našich končín som si vychutnal a sledoval veľmi rád. Pochvala v prvom rade Marekovi Majeskému za komentár a v neposlednom rade STV za poctivú dokumentárnu prácu a tiež aj efektné spracovanie a podanie divákovi,“ zhodnotil vo svojej recenzii jeden z mnohých spokojných divákov.

„Aj keď nemám rád tie 25-minútové slovenské dokumenty a v podstate ich kvôli ich krátkej stopáži ani za plnohodnotné dokumentárne filmy nepovažujem, existuje pár výnimiek. Napríklad, Najväčšie kriminálne prípady Slovenska, alebo aj táto a séria o slovenských mafiánoch. Najlepšie je vidieť všetky diely, kvôli ucelenému obrazu, lebo viacero mien sa v širšom kontexte aj viackrát opakuje,“ pridal dobrú radu ďalší.

Takže ak ste Mafiánov na Slovensku ešte nevideli, alebo videli, no v dávnej minulosti, určite vám odporúčame osviežiť si v pamäti tento počin. Epizódy tohto seriálu sú dostupné online na YouTube.