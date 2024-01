Muž neveril vlastným očiam: Niekto mu 2 mesiace po nociach „upratoval“ kôlňu, prichytil rozkošného vinníka

Ak žijete v rodinnom dome, možno z času na čas aj vy niekde zachytíte malého hlodavca hľadajúceho niečo pod zub. Avšak to, čo na video zachytil Rodney Holbrook, ho poriadne prekvapilo. Myš mu totiž pravidelne takpovediac upratovala garáž.

Veci sa záhadne premiestňovali

Ako informuje The Guardian, myš bola natočená, ako takmer každý večer počas dvoch mesiacov tajne upratuje mužovu kôlňu. Fotograf divokej prírody Rodney Holbrook si všimol, že predmety, ktoré nechal inde, sa cez noc záhadne vracajú na svoje miesto.

Holbrook z Walesu umiestnil na svoj pracovný stôl kameru s nočným videním, aby zistil, čo sa deje. Zachytil zábery pripomínajúce animovaný film Ratatouille z roku 2007, kde hlodavec tajne varí v reštaurácii.

S upratovaním si už starosti nerobí

„Trvalo to celé mesiace. Najprv som si všimol, že časť potravy, ktorú som dával vtákom, skončila v starých topánkach, ktoré som skladoval v kôlni, a tak som nainštaloval kameru,“ vyjadril sa 75-ročný Holbrook pre BBC. Na záberoch bolo vidieť, ako svedomitý hlodavec zbiera štipce na šaty, zátky, matice a skrutky a ukladá ich do nádoby na Holbrookovom pracovnom stole.

Holbrook sa rozhodol aj experimentovať a zámerne na stole nechával rôzne predmety, bol zvedavý, či ich myš dokáže uniesť. Malý hlodavec sa ale nenechal ničím odradiť. Fotograf priznal, že už po sebe v kôlni jednoducho neupratuje. Vie, že to za neho do rána urobí myš, a to v 99 prípadoch zo 100.