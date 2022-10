Musk chce kúpiť Twitter hlavne preto, aby urýchlil nástup jeho tajomnej superaplikácie „X“. Bude slúžiť na „všetko“

Plány najbohatšieho muža na planéte sú niekedy chaotické. Už pred šiestimi mesiacmi bolo takmer isté, že kúpi sociálnu sieť Twitter za 41 miliardy dolárov. Po nejakom čase si však kúpu rozmysel a teraz opäť tvrdí, že ide Twitter kúpiť za 44 miliárd dolárov. A práve kúpa Twitteru mu má pomôcť v jeho plánoch superaplikácie.

Aplikácia na všetko

Elon Musk tiež v sérii tweetov po zverejnení správy naznačil, že kupuje platformu sociálnych médií ako súčasť väčšieho plánu, uvádza portál IFLScience. Tým by malo byť vybudovanie superaplikácie určenej na „všetko“ s jednoduchým názvom „X“.

„Kúpa Twitteru je urýchľovačom k vytvoreniu aplikácie „X“, aplikácie na všetko,“ uviedol doslovne Musk na Twitteri.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

Musk, ako píše The New York Times, sa o aplikácii „X“ zmienil už v minulosti v prezentácii investorom. Nový produkt „X“ by mal do roku 2028 prilákať viac ako 104 miliónov užívateľov.

Niečo ako WeChat

Mnohí ľudia špekulujú, že „X“ pravdepodobne prevezme funkcie zo všetkých „superaplikácií“ z Ázie, ktoré zahŕňajú sociálne médiá, posielanie správ či platobné služby. Myšlienka je mať jednu aplikáciu, ktorá poskytne všetky služby dokopy. Predstaviť by sme si to mohli ako jednu aplikáciu, ktorej súčasťou by boli aplikácie na štýl Twitteru, Whatsappu, Netflixu, PayPalu, Uberu či Woltu.

Najväčšou a najznámejšou aplikáciou, ktorá sa k tomuto približuje je čínska aplikácia WeChat, ktorá má viac ako miliardu používateľov. Vďaka nej sa dá chatovať s priateľmi, zdieľať obrázky, rezervovať si lístky do kina alebo vykonávať platby. V dnešnej Číne sa prakticky všetko nakupuje cez WeChat, alebo tiež cez Alipay, uvádza portál The Diplomat. Dokonca aj bezdomovci majú mať podľa Vice QR kódy, aby im mohol potenciálny darca prispieť nejakou sumou.

Elon Musk už v júni vyjadril obdiv v modelu WeChatu, uvádza CNN. „Myslím si, že dôležitým cieľom pre Twitter by bolo pokúsiť sa združiť čo najväčšiu časť krajiny či sveta. V Číne všetci žijú na WeChate, lebo je neuveriteľne praktický a použiteľný pre každodenný život. Myslím si, že ak to dokážeme dosiahnuť alebo sa k tomu priblížiť na Twitteri, bol by to obrovský úspech.“

Prečo „X“

Čo sa týka zvoleného názvu, je jasné, že Musk má jednoducho rád písmeno X. V minulosti bol zakladateľom X.com, prvej online banky, ktorá bola predchodcom PayPalu. Potom založil SpaceX.

Rovnako aj jeho dieťa so speváčkou Grimes sa volá X Æ A-Xii, alebo skrátene X.

To, kedy sa aplikácie „X“ dočkáme a či sa napokon tak aj naozaj bude volať, je iba vo hviezdach. Pre Elona Muska je pomerne časté, že niekedy má veľké oči, no realita je potom iná. Na druhej strane je to veľký a úspešný podnikateľ a vizionár, čo potvrdzuje už iba to, že je najbohatším človekom na Zemi.