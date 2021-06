Jeho majetok je 166 miliárd dolárov, má autistickú poruchu. Technoking Elon Musk oslavuje veľké jubileum

Inžinier, podnikateľ, vynálezca, vizionár, miliardár, filantrop. Iba veľmi málo ľudí na svete môže byť zosobnených v týchto prívlastkoch, no jedným z nich je Elon Musk, ktorý v týchto dňoch oslavuje už 50 rokov.

Génius z juhoafrickej Pretórie

Mnohí ľudia netušia, že Elon Musk sa nenarodil v USA, ale v Juhoafrickej republike. Jeho rodičmi sú Kanaďanka, Maye Musková modelka a dietologička, ktorá však vyrastala v Juhoafrickej republike a Errol Musk, juhoafrický elektromechanický inžinier, pilot, námorník, konzultant a developer nehnuteľností, ako uvádza článok magazínu Forbes.

Elon Musk sa vo veku asi 10 rokov začal zaujímať o počítače a videohry a vďaka Commodore VIC-20 sa naučil programovať. Vo veku 12 rokov predal svoju prvú naprogramovanú počítačovú hru s názvom Blastar do počítačového časopisu za 500 dolárov, napísal The Verge.

Jeho mladosť však nebola ideálna. V knihe o jeho živote sa uvádza, že to bolo nepríjemné a introvertné dieťa. Za to bol často šikanovaný a v detstve bol dokonca aj hospitalizovaný po tom, ako ho skupina chlapcov zhodila zo schodiska, píše Rolling Stone.

Muskove ambície boli vyššie, než čo mu mohla domovská Juhoafrická republika ponúknuť. Aj preto, aby sa vyhol vojenskej službe, začal ako 17-ročný navštevovať univerzitu a následne sa mu podarilo nastúpiť na Queenovu univerzitu v Ontáriu. O dva roky neskôr prestúpil na univerzitu v Pennsylvánii. Získal titul z ekonómie a potom z fyziky.

V roku 1994 absolvoval stáž v Silicon Valley a v roku 1995 založil spolu s bratom a ďalším spoločníkom softvérovú a webovú spoločnosť Zip2. Ako sám vravel pre CNBC, predtým si nemohol dovoliť byt a prespával na gauči v kancelárii. Vo februári 1999 predali Zip2 spoločnosti Compaq a Musk získal 22 miliónov dolárov za svoj podiel.

PayPal a X.com

Niekto by sa rozhodol v takouto sumou na svojom konte započať predčasný dôchodok a užívať si. To ale nebol Muskov prípad. Už v roku 1999 založil X.com, spoločnosť zaoberajúcu sa finančnými online službami a platbami. Bola to v podstate jedna z prvých online bánk. Neskôr sa X.com spojil s bankou Confinity, ktorá mala vlastnú službu prevodu peňazí PayPal, uvádza Bussiness Insider. V roku 2002 bol PayPal predaný spoločnosti eBay, z čoho Elon Musk získal viac ako 100 miliónov dolárov.

Space X a Tesla

Zdá sa, že to, čoho sa Musk “dotkne”, produkuje obrovský zisk a mimoriadny úspech. V roku 2001 sa zapojil do neziskovky Mars Society. Nadchla ho myšlienka pestovania rastlín na Marse. Odcestoval do Moskvy a chcel tam kúpiť repasované medzikontinentálne balistické rakety. Muskovi sa tam vysmiali a vraj ho jeden z dizajnérov aj opľul.

Musk sa rozhodol, že takto to nepôjde a založil Space X, kde chcel začať vyrábať dostupné rakety. Po neúspechoch sa mu v roku 2008 podarilo vypustiť raketu Falcon 1, čo bola prvá súkromná raketa, ktorá sa dostala na obežnú dráhu Zeme.

Neskôr Space X získal kontrakt na dodávku vesmírnych letov vo výške 1,6 miliardy dolárov. Dlhodobým cieľom Muska je kolonizovať Mars a zabezpečiť, aby ľudstvo dokázalo na tejto planéte žiť.

V čase, keď Musk riešil Space X, v roku 2003 založil tiež spoločnosť Tesla Motors. V roku 2008 po rokoch vytvorili prvé sériovo vyrábané elektrické auto – Roadster. Neskôr zaviedli ďalšie modely a Tesla sa časom dobre etablovala medzi ostatné automobilky a dnes je významným hráčom na trhu, najmä čo sa týka elektrických áut.

Tesla sa v roku 2020 podľa BBC stala najcennejšou automobilkou sveta.

Iné projekty

Kým bežní ľudia premýšľajú v malom, veľkí ľudia, medzi ktorých jednoznačne Musk patrí, rozmýšľajú vo veľkom. Má mnohé spoločnosti, ktoré sú vo viacerých ohľadoch inovatívne. Boring Company stavia tunel pod Los Angeles, čím chce odľahčiť dopravu. Hyperloopom chce prepájať mestá a vytvoriť úplne nový štýl cestovania.

Stále však nekončíme. Zakladá tiež energetické továrne, Gigafactory, ktoré majú nahrádzať elektrárne či spoločnosť Neuralink, ktorá je zameraná na interakciu medzi mozgom a umelou inteligenciou.

Všetky tieto spoločnosti majú do budúcnosti mimoriadny potenciál a aj keď to dnes tak vyzerať nemusí, v budúcnosti môžu byť tak slávne ako Tesla či Space X.

Elonova osobnosť

Nie je to tak dávno, keď sa Elon Musk zúčastnil populárnej americkej show s názvom Saturday Night Live. V rámci nej priznal, že niekedy sa naozaj správa čudne a že dôvodom toho je, že má Aspergerov syndróm. Aj vďaka nemu a spojeniu s jeho vysokým IQ môže byť výnimočný.

Musk je vo veku 50 rokov otcom už 7 detí a stihol byť už dvakrát ženatý (aj tiež dvakrát rozvedený). To, že je “iný” dokazuje aj vo vzťahoch. Stačí sa pozrieť na meno jeho posledného dieťaťa X AE A-XII Musk.

Už teraz je jasné, že Elon Musk bude ešte, ak sa nič neočakávané neudeje, pretvárať náš svet dlhé roky. Už dodnes toho stihol spraviť toľko, že ak by si jeho úspechy rozdelilo aj sto ľudí, stále by boli považovaní za mimoriadne úspešných. O Muskovom úspechu hovorí veľmi dobre aj hodnota jeho majetku. Tá je momentálne na úrovni 166 miliárd dolárov a pred ním sa nachádza Jeff Bezos či finančník Bernard Arnault. Musk už bol svojho času najbohatším mužom planéty a je očakávané, že aj vďaka jeho vizionárskym aktivitám sa na toto miesto čoskoro vráti.