Elon Musk s jeho partnerkou museli zmeniť meno svojmu dieťaťu. Úrady im nedovolili použiť číslo

Technologický génius Elon Musk a jeho partnerka, hudobníčka Grimes, museli zmeniť meno svojho novorodeného syna. Úrady im totiž nedovolili použiť meno X Æ A-12, nakoľko nie je možné v mene použiť číslicu. Dvojica sa však vynašla a meno napokon zmenila. Nie však nejako zásadne.

Keď sa Elonovi Muskovi a jeho partnerke speváčke Grimes narodil syn, dvojica pobúrila verejnosť výberom jeho krstného mena. Ich potomok sa totiž mal volať X Æ A-12.

Nad ich rozhodnutím mnohí neveriacky krútili hlavami a brali to len ako krok, ktorý mal dvojici zabezpečiť publicitu. Musk a Grimes však trvali na svojom, že je to naozaj skvelé meno pre dieťa a za nič na svete ho zmeniť nechceli. Ako však najnovšie informoval portál The Guardian, k zmene mena napokon predsa len muselo dôjsť.

Americké úrady totiž nedovoľujú použiť arabské číslice v mene kohokoľvek. Mnohí preto verili, že novopečení rodičia zmenia názor a dajú svojmu synovi „normálne“ meno. Zmena napokon prišla, nie však veľmi výrazná – arabské číslice dvojica vymenila za rímske.

„Rímske číslice vyzerajú lepšie, aby som bola úprimná,“ napísala speváčka Grimes počas nedele na svojom Instagrame.

Tí, ktorí verili, že dvojica príde s normálnym menom preto zostanú zrejme sklamaní. Nové meno ich syna tak znie X Æ A-Xii.

Mnohí fanúšikovia známej dvojice si stále nie sú istí, či je vôbec legálne dať svojmu dieťaťu takéto meno. Existuje však veľmi silná pravdepodobnosť, že toto meno nemusí byť skutočné a rodičia len naťahujú verejnosť a v skutočnosti má dieťa iné meno.

Samozrejme, po tom, čo Grimes a Elon Musk verejnosti predstavili svojho potomka, mnohí chceli vedieť, čo vlastne zvláštne meno znamená. X je neznáma premenná, Æ je elfské hláskovanie AI, čo znamená láska alebo umelá inteligencia, no a A-Xii (predtým A-12) má odkazovať na predchodcu lietadiel SR-17, čo je obľúbené lietadlo dvojice. Plus A ako Archnagel, čo je obľúbená pesnička Grimes. Tak význam mena vysvetlila speváčka na svojom Twitteri. Tento kód však môže znamenať niečo celkom iné a mnohí veria, že dvojica naozaj len žartuje a skutočné meno pred verejnosťou tají.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat)

— ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ 🍓🐉🎀 小仙女 (@Grimezsz) May 6, 2020