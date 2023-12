Musíte ju vidieť znova: Dohnala k slzám aj tých najväčších odporcov vianočného gýču. Láska nebeská oslavuje dvadsať rokov

Päť týždňov, predvianočný Londýn, miestami odskočenie do Francúzska. Romantika, smútok, bizarnosť. A všetko prepojené smiechom. Množstvom smiechu. „Písal som vtedy veľa romantických filmov a chcel som skúsiť zistiť, či ich môžem napísať desať dokopy a či to bude fungovať. A ono to tak bolo,“ opísal podľa portálu Total film britský scenárista Richard Curtis príbeh vzniku jedného z najobľúbenejších vianočných filmov tohto storočia.

Geniálny britský humor

Richard Curtis v každej romantickej komédií, ktorá vyšla z jeho pera, ukázal, že je majster vo svojom odbore. Dokáže prepliesť príbehy, dejové línie, miesta, a to všetko podčiarknuť a zvýrazniť anglickým humorom.

Dejová línia Lásky nebeskej sa dá asi ťažko popísať. Nestačila by na to ani mind mapa, špeciálne urobené vysvetlivky, alebo presné rozpísanie toho, kto je kto a čo robí. Ak ste tento film videli, viete, že je to nemožné. A ak ste ho ešte nevideli, svoju chybu by ste mali napraviť.

V každom prípade to, čoho sme svedkami počas dvoch hodín a necelých pätnástich minút, je dychberúce. Niekedy doslova. Nie každý totižto precíti suchý anglický humor. Netreba mu rozumieť, netreba nad ním premýšľať. Len ho jednoducho vnímať, akoby bol vašou prirodzenosťou.

Okrem toho treba povedať, že výberom hercov a herečiek sa v tomto prípade išlo na istotu. Láska nebeská je predvedením geniálnosti umenia takých osobností, ako sú Emma Thompson, Alan Rickman, Colin Firth alebo Liam Neeson, či v tom čase len začínajúca hviezda Keira Knightley. Nemalo sa čo pokaziť.

Kombinácia nápadu, hereckého obsadenia a britského nadhľadu je zrejme dôvodom, prečo si film získal svojich prívržencov aj na ČSFD. Od divákov získal hodnotenie 86 percent a v rubrike „najobľúbenejšie“ sa zaradil na 21. miesto.

Gýč, ktorý neprekáža

„Vždy, keď začnem zúfať nad stavom tohto sveta, spomeniem si na príletovú halu na letisku…“ Záznam z prvých sekúnd filmu, ktorý sníma zvítania ľudí po pristátí lietadiel, skutočne ukazuje na to, o čom Vianoce sú. Priateľstvo, láska, rodina, spoločný čas a pocit bezpečia po dlhom odlúčení. Až z toho človeku vypadne slzička.

Láska nebeská však nie je len o klišé a sladkých scénach. Neukazuje dokonalosť vianočného času, úhľadné gazdinky v zásterách a šťastné deti. Márne by ste hľadali vysvietené domy od kľučiek na dverách až po komín na streche.

Ľudia sa tu nestretnú pri preplnenom a bezchybnom vianočnom stole, aby jeden z nich odišiel zmenený v lepšieho človeka. Nikto nenarazí na životnú lásku na pohotovosti po tom, ako prehltol kosť z ryby a už vôbec zo sekundy na sekundu neprehodnotí svoje životné rozhodnutia. Vianočný zázrak amerických rozmerov sa nekoná.

Britská realita však už 20 rokov dokazuje, že Curtis jednoducho vie, čo robí. A že ľudí to baví – rok čo rok.

Bizarnosti a úlety

Jednou z dôležitých postáv je Bill (Bill Nighy) – skrachovaná rocková hviezda, ktorá sa svoju slávu snaží oživiť tým, že prespieva svoj najväčší hit. Muž poznačený rokmi v showbiznise, drogami a nezdravými stravovacími návykmi súťaží o titul najlepšieho vianočného songu.

Od toho, či vyhrá, závisí jeho budúcnosť. Nuž, rebelov má každý rád a zrejme aj preto dostal jednu z najlepších replík vo filme: „Ahojte, decká. Dám vám jednu dôležitú radu. Nekupujte drogy… Staňte sa hviezdou a budú vám ich dávať zadarmo.“

V iných okamihoch sa príbeh venuje nastupujúcemu premiérovi. Hugh Grant sa vďaka tejto úlohe stal druhým najlepším premiérom v dejinách Veľkej Británie. Okrem legendárnej tancujúcej scény je ľuďom sympatická jeho človečina.

Na konci filmu zaklope na dvere neznámym ľuďom. Na otázku: „Nie ste ten, kto si myslím. Alebo áno?“ Odpovie jednoducho: „Áno a ospravedlňujem sa za chyby. Ja za to nemôžem. Moja vláda je úplne nanič. Veseké Vianoce!“

Jeho údelom je zamilovať sa do svojej sekretárky Natalie (Martine McCutcheon), ktorá nemá práve vyberaný slovník dámy. Hneď pri ich prvom stretnutí vytiahne z talóna slová, ktoré by niekoho mohli aj pobúriť. Nový premiér sa však na tom milo zabáva. „Hlavne, že ste nepovedali do r*ti.“ „Ďakujem, pane. Mala som tušenie, že prvý deň nejako po*eriem. Oh, do r*ti!“

Realita, ktorú žijeme

Láska môže mať mnoho podôb, v konečnom dôsledku je však iba jedna. A je všade okolo nás. Medzi rodičmi a deťmi, manželmi, priateľmi aj milencami. Môže byť krásna a silná a rovnako aj ťaživá a bolestná. O Curtisovi je známe, že nič zbytočne nepreháňa, necháva vyznieť podstatu ľudskej povahy. Tak ako vie ukázať to dobré, nezamlčuje to zlé.

Jednou z najsilnejších scén je tá, kde Karen (Emma Thompson) odhalí na Štedrý večer neveru svojho muža Harryho (Alan Rickman). Až po rokoch herečka prezradila, že podobnú bolesť prežívala aj vo svojom osobnom živote, napísal portál Marianne.

Každého sa určite dotkol aj osud čerstvého vdovca, ktorý so svojím nevlastným synom prežíva prvú lásku. Chlapcovi, ktorý je beznádejne zaľúbený do svojej spolužiačky, dáva rady a dodáva mu odvahu v tom, aby svoje city prejavil.

Aké bežné, ľudské a normálne. Akoby mal Curtis kameru v bežných domácnostiach a čerpal inšpiráciu z toho, čo nájde na záznamoch.

Azda jediný „výstrelok“ odklonený od reality, aj keď nie nereálny, je láska medzi spisovateľom Jamiem (Colin Firth) a Portugalkou Auréliou (Ana Lúcia Moniz). Tí sa do seba zamilujú napriek rečovej bariére. On píše svoje dielo, ona mu upratuje dom a nerozumejú si ani slovo.

Po tom, ako sa Jamie pred Vianocami vráti späť do Londýna, sa expresne rýchlo naučí po portugalsky a na Štedrý večer sa rozhodne vydať za svojou milou. Doma ju však nenájde. A zrazu ho celé mesto sprevádza do reštaurácie, kde Aurélia pracuje. Nečaká nás nič iné ako happy end a ukážka, že človek sa za pár dní dokáže naučiť nový jazyk, ak má silnú motiváciu.