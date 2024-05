Mnohí si priplatia: Najväčšia slovenská banka mení poplatky, pozrite si prehľad

Slovenská sporiteľňa sa rozhodla od júla upraviť svoj cenník poplatkov. Zmeny sa dotknú cezhraničných prevodov debetných a kreditných kariet. Úprava nastane podľa Finančného kompasu aj pri spotrebných úveroch, ale aj úveroch na bývanie, kde banka znižuje poplatky za poistenie. Banka zaviedla taktiež nový poplatok pri investičných službách.

Banka ruší Space účty X. Ak ho niekto má a do 30. júna si nevyberiete iný, banka ho klientovi zmení. Do ponuky pridala aj nový balík Premium za mesačný poplatok 13 eur. Ide o službu k Space účtu, ktorá bude fungovať ako jeho nadstavba. Zmeny nastanú aj v rámci cezhraničných prevodov do Srbska, Veľkej Británie, Macedónska, Bosny a Hercegoviny.

Poplatok za vedenie debetnej karty Visa Platinum sa zvýši z 8 eur na 10 eur. Spoplatňuje sa zaslanie SMS s jednorazovým autorizačným 3D Secure kódom, ktorá slúži na potvrdenie platieb na internete. Poplatok 20 centov bude banka účtovať od 1. septembra 2024. Tento poplatok sa nebude týkať klientov nad 65 rokov. Väčšina klientov Slovenskej sporiteľne však má tzv. balíčkový účet. V rámci neho si klienti vedia nastaviť a vyskladať účet aj bez poplatkov.

Banka zvyšuje mesačný poplatok za kreditnú kartu Visa Classic z 2,25 eura na 3 eurá. Zároveň banka pri tejto karte ruší niektoré vybrané poplatky. Mesačný poplatok za kreditnú kartu Visa Gold sa zvýši z 8 eur na 9 eur. Aj v tomto prípade banka popri tom ruší vybrané poplatky.

Nastanú zmeny aj v rámci úverov

V auguste nastanú zmeny aj v rámci úverov. Poplatok za poskytnutie spotrebného úveru bude vo výške 2 % z výšky úveru, minimálny poplatok je 20 eur. Banka z ponuky vyraďuje rozšírený súbor poistenia k úveru. Zvýši sa sadzba pre komplexný súbor poistenia. V rámci úverov na bývanie Slovenská sporiteľňa vyraďuje z ponuky základný súbor poistenia k úveru. Sadzba pre rozšírený a komplexný súbor poistenia k úveru sa zníži.

Banka zavádza nový poplatok 9 eur za vyhotovenie reportov týkajúcich sa cenných papierov. Bude sa to týkať prehľadu ziskov a strát, prehľadu dividend a kupónov a prehľadu zdanenia príjmov z predaja za predchádzajúci kalendárny rok.