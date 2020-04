10 skvelých filmov o športe, ktoré nadchnú aj tých, čo sa o pohyb a zápasy príliš nezaujímajú

Súčasná koronakríza zasiahla aj svet športu, čo malo za následok zrušenie viacerých športových podujatí a tým pádom aj televíznych prenosov z nich. Chýba vám šport v telke? Poznáme jedno riešenie.

Samozrejme, športové prenosy sú stále súčasťou programov televíznych staníc, avšak väčšinou ide o reprízy starých zápasov a závodov, preto natrafiť na niečo novšie je pomerné ťažšie. Pokiaľ vám však šport v telke chýba naozaj veľmi, môžete si oddýchnuť napríklad aj sledovaním filmov, ktoré tematiku rôznych športov rozoberajú. Vybrali sme pre vás 10 tých, ktoré by mal vidieť každý a nielen športový fanúšik.

Le Mans ’66 (Ford v Ferrari)

Náš výber začíname rovno jedným z najčerstvejších prírastkov v žánri športových filmov, ktorý sa tešil nielen z diváckej priazne, ale aj z nemalých pochvál kritikov. Napokon, nominovaný bol na štyroch Oscarov, vrátane kategórie Najlepší film (!) a dve cenné sošky dokonca Ford s Ferrarim aj získali (za Najlepší strih a Strih zvuku).

Snímka rozpráva príbeh Carrolla Shlebyho (hrá ho Matt Damon), vizionárskeho návrhára áut a Kena Milesa (hrá ho Christian Bale), známeho britského pretekára. Títo dvaja dostanú neľahkú úlohu – vytvoriť úplne nový typ závodného auta, ktoré dokáže poraziť konkurenčné Ferarri na šampionáte Le Mans v roku 1966. Samozrejme, úloha je to nesmierne náročná, keďže prekonať musia nielen neochotu spoločností, ktoré sa snažia presvedčiť, ale aj fyzikálne zákony a aj osobné problémy, ktoré im stoja v ceste.

Miliion Dollar Baby

Svoju športovú drámu má na konte aj uznávaný herec a režisér Clint Eastwood. Za snímku Million Dollar Baby zožal ovácie snáď na všetkých frontoch, o čom svedčí sedem nominácií na Oscara, vrátane zabodovania v štyroch hlavných kategoriách – Najlepší film, Najlepšia réžia (Clint Eastwood), Najlepšia herečka v hlavnej úlohe (Hilary Swank) a aj Najlepší herec vo vedľajšej úlohe (Morgan Freeman).

Aj Million Dollar Baby už zrejme mnohí z vás videli, napokon snímka vznikla v roku 2004, no ani po rokoch nestráca na svojom čare. Rozpráva príbeh staršieho muža Frankieho (Eastwood), ktorý trénuje mladých a nádejných boxerov a pokúša sa udobriť naštrbené vzťahy so svojou dcérou. Aj keď je skúseným trénerom, na majstrovské zápasy zverencov dostať nevie. Zvládať neľahký život aj tréningy nádejných talentov mu pomáha kamarát Eddie (Freeman), ktorý je bývalým boxerom a stretáva sa s dievčaťom Maggie (Swank). Tú celý život niekto odstrkoval, a tak túži po tom, aby jej niekto konečne veril, Frankie ju však trénovať nechce. Keď sa jej ujme Eddie, postupne si k nej nájde cestu aj neveriacky kamarát. Počas tréningov si k sebe postupne nájdu cestu a jeden od druhého sa naučia veľa o tom, ako žiť svoje spackané životy.

Rollerky (Whip It)

Športom šmrncnuýt je aj režisérsky debut známej americkej herečky Drew Barrymore, ktorá túto komediálnu drámu nakrútila podľa románu Shauny Cross.

Whip It predstavuje príbeh dievčiny Bliss pochádzajúcej z dobrej rodiny. Jej matka ju núti chodiť na hlúpe súťaže krásy, čo ona odmieta. Jedného dňa sa ale spozná v susednom meste s partičkou žien, ktoré si svoj voľný čas krátia závodmi na kolieskových korčuliach. Bliss tak v sebe nájde skrytý talent a pridá sa v tajnosti k nim.

V hlavnej úlohe sa predstavila obľúbená herečka Ellen Page, ktorá v tomto filme opäť ukázala, že jej nie je cudzí absolútne žiadny žáner.

Blafuj ako Beckham (Bend It Like Beckham)

Pre milovníkov futbalu, a obzvlášť toho dievčenského, je tento film povinnou jazdou. Samozrejme, slávneho futbalistu v ňom nehľadajte.

Blafuj ako Beckham rozpráva príbeh 18-ročnej Jess, ktorá miluje futbal, vie ho hrať lepšie, než ktorýkoľvek chalan v jej okolí a pokojne by z nej mohla byť nová hviezda tohto športu. Problémom však je, že okrem toho, že je ženou, je aj Indkou a jej rodina jej túto záľubu príliš netoleruje. Jess si totiž podľa tradícií musí nájsť vhodného ženícha. Všetko sa ale zmení v momente, keď sa Jess spozná s rovnako starou Jules (Keira Knightley), ktorá hľadá nové talenty do svojho futbalového družstva a mladá Indka tak má nový životný cieľ – dostať sa do Ameriky, kde je dievčenský futbal plne rešpektovaný, a kde sa môže stať profesionálnou futbalistkou. Problém však nastane, keď sa obe zaľúbia do svojho trénera a keď rodičia Jess zistia, že im niečo tají.

Šampión (Il campione)

Pri filmoch s futbalovou tematikou ešte chvíľu zostaneme. Minulý rok slovenské i české filmové festivaly obehla talianska komediálna dráma o slávnom a mladom futbalistovi Christianovi, ktorý hrá za slávny klub AS Rím. Hýčkaný futbalista však tak ako je slávny, je aj hlúpy, keďže profesionálny futbalista sa z neho stal príliš skoro a on svoje vzdelanie zanedbával. Život rozmaznanej celebrity však začína otriasať nielen jeho kariérou, ale aj úspechmi jeho klubu, preto sa jeho prezident rozhodne, že nič nenechá na náhodu a najme mladíkovi súkromného učiteľa Valeria. Toho čaká neľahká a zdanlivo nesplniteľná úloha – naučiť hlúpeho, no vo vnútri citlivého mladého futbalistu to, čo mal už dávno vedieť a pomôcť mu prejsť ťažkými skúškami (a nielen) v škole.

Splnený sen (The Blind Side)

Ďalší skutočný príbeh športovca, ktorý keby nenatrafil na dobro iných, zrejme by sa z neho stala troska spoločnosti.

Splnený sen rozpráva príbeh Michaela Ohera, ktorý nevie nič o rodine a rovnako tak ani o americkom futbale. Jeho život je predovšetkým o flámovaní v uliciach a prespávaní v nich. Jedného dňa ale natrafí na ženu z dobrých kruhov Leigh, ktorej Michaelov život nie je ľahostajný a rozhodne sa ho radikálne zmeniť. Adoptuje ho a pomáha mu na ceste, na konci ktorej sa z trosky môže stať futbalová hviezda NFL.

V hlavnej úlohe tohto filmu môžeme vidieť Sandru Bullock, ktorá si za stvárnenie Leigh Ann Tuohy vyslúžila sošku Oscara. A že si to naozaj zaslúžila, si môžete pozrieť aj vo vysielaní televízie DOMA v pondelok 13. apríla o 22:35.

Sezóna Titanov (Remember the Titans)

Tak, ako každá pracovná sféra, aj šport sa potýka s nenávisťou. Samozrejme, nefandiť niekomu je iné, ako nadávať niekomu kvôli jeho rase. A práve o rasizme v oblasti športu je snímka zo začiatku nového milénia.

Sezóna Titanov predstavuje príbeh mladého a nekompromisného trénera stredoškolského tímu amerického fotbula Hermana Boona (Denzel Washington). Ten na tomto poste strieda obľúbeného Billa Yossta, ktorý sa stane jeho pomocníkom. Avšak, aj keď má nový tréner za sebou skvelé výsledky a darí sa mu aj s trénovaním nového tímu, obyvatelia mesta sú nespokojní a nováčik na dôležitom poste je pre nich neprijateľný – je totiž černoch. Hermana však zaujíma len úspech tímu, ktorý má na starosti, a tak zatiaľ rasové predsudky nerieši.

Ja, Tonya (I, Tonya)

Tonyu Harding si mnohí budú pamätať nielen ako slávnu krasokorčuliarku, ale aj ako ženu, ktorá šokujúco zaútočila na svoju súperku Nancy Kerrigan. Čierna komédia Ja, Tonya prináša divoký a len veľmi ťažko uveriteľný príbeh, ktorý jeden človek nemá šancu prežiť počas jedného svojho života – príbeh slávnej krasokorčuliarky, ktorý má všetko – od hviezdneho vzostupu na vrchol, cez túžbu a vášeň dokázať niečo svetu až po pád na samotné dno.

Snímka Ja, Tonya sa dočkala nemalého úspechu nielen u divákov, ale aj u kritikov. Nominovaná bola na troch Oscarov v kategóriách Najlepšia herečka v hlavnej i vedľajšej úlohe a aj za Najlepší strih. Napokon sa z výhry tešila len herečka Allison Janney. Je to však škoda, pretože Margot Robbie si ocenenie za stvárnenie slávnej krasokorčuliarky jednoznačne zaslúžila.

Erik & Erika

K tomuto filmu sa zrejme dostanete o čosi ťažšie, keďže nešlo o snímku, ktorá by sa dočkala komerčného premietania v slovenských kinách. Pred pár mesiacmi však životopisnú drámu o slávnej rakúskej lyžiarke vysielala napríklad verejnoprávna RTVS.

Dej filmu sa odohrá v roku 1966 v Rakúsku, ktoré oslavuje novú majsterku sveta v zjazde Eriku Schinegger. Po tak veľkom úspechu sú, samozrejme, jej ďalšou zastávkou Olympijské hry, no keďže práve v tej dobe rástla „obľuba“ v zneužívaní rôznych steroidov, pred samotnou kvalifikáciou Eriku otestujú. Výsledok všetkých prekvapí, no nie preto, že by Erika nejaké suplementy na podporu výkonov brala. Výsledky testov totiž preukážu, že nie je Erika, ale Erik. Ako bolo možné, že o tom, že je v skutočnosti chlap nevedela ani ona sama? Rakúsky film z roku 2018 bol inšpirovaný skutočným príbehom.

Rocky

Treba tu vôbec niečo rozpisovať? Kultovka, ktorú už pozná snáď každý, spravila z jeho hlavného hereckého prdstaviteľa Sylvestera Stalloneho hviezdu hollywoodskych rozmerov. Slávna boxerská dráma o outsiderovi, ktorý dostal šancu a zvíťazil sám nad sebou bola vysielaná v telke od roku 1976 nespočetkrát a rovnaký počet sa ešte istotne vysielať bude.

Aj keď tento film už všetci (a nielen nadšenci) videli, práve obdobie, kedy je športových prenosov v televíziách pomenej (respektíve nie sú žiadne), je tým vhodným na jeho pripomenutie. A fakt, že počas najbližších dní platí aj obmedzenie pohybu po vonku, môžete si dať so svojou rodinou Rockyho maratón všetkých dielov. Dovedna totiž vzniklo osem filmov (Rocky I až V, Rocky Balboa, Creed a Creed II), takže rozhodne máte čo robiť.