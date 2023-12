Traja mušketieri prichádzajú s veľkolepým pokračovaním. Film získal od kritikov mimoriadne pozitívne hodnotenia

Jeden za všetkých! Všetci za jedného! Epické vyvrcholenie filmovej adaptácie dobrodružného románu Alexandra Dumasa. Francúzsko sa zmieta v hlbokom rozvrate. Je vyhlásená vojna. D’Artagnan a verní mušketieri sú poslednou hradbou pred chaosom. Osud ich však nečakane vtiahne do rozsiahleho sprisahania.

D’Artagnanova láska Constance je unesená. Pri zúfalej snahe zachrániť ju, je mladý mušketier nútený spojiť svoje sily so záhadnou Milady de Winter. Ale dlho skrývané tajomstvo, ktoré sa vynorí z minulosti, rozbíja pevné spojenectvo. Mušketierov čaká strašná voľba: ak chcú dokončiť svoju misiu a zachrániť Francúzsko, budú musieť obetovať tých, ktorých milujú… Nové spracovanie nesmrteľného dobrodružstva disponuje pôsobivým hviezdnym hereckým obsadením: Eva Green (Casino Royale, Sirotinec slečny Peregrinovej pre podivné deti), Vincent Cassel (Jason Bourne, Asterix a Obelix, Čierna labuť), Oliver Jackson-Cohen (Neviditeľný) , Louis Garrel (Nevinný), Romain Duris (Náš boj) a ďalšie.

Herečka Eva Green o hlavnej postave Milady, ktorú vo filme stvárňuje: „Je dokonalá „femme fatale“ a kostýmy to úplne výstižne zobrazujú. Navonok predvádza Milady svoju ženskosť, či už svojimi šatami alebo parochňami. Ale parochne skrývajú jej krátke vlasy a šaty strečové nohavice, ktoré jej umožnia efektívne bojovať, keby došlo k problému. To jej dáva mužnú stránku. Tento film ponúka úžasnú víziu Milady, ktorá kontrastuje s tou, ktorú sme doteraz videli v iných adaptáciách Dumasovho románu,“ a dopĺňa: „Milady má tak trochu čarodejnícke schopnosti, je schopná vyslovovať proroctvo. Je úprimná vo svojich slovách a hovorí pravdu. Je to súčasť jej stránky „femme fatale“.“

Film Traja mušketieri: Milady má celosvetovú premiéru 13. decembra, v našich kinách si ho budete môcť pozrieť od štvrtku, 14. decembra. Od kritikov si už však teraz vyslúžil skvelé hodnotenia, veď na IMDB má až 7,5 hviezdičiek z možných desiatich.