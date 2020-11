Veľké prekvapenie pre fanúšikov profesora Snapea. Alan Rickman si viedol denníky, vznikne z nich kniha

Zahral si mnohými milovaného i nenávideného profesora Snapea. V roku 2016 svet zasiahla smutná správa, vo veku 69 rokov Alan Rickman zomrel. Profesor Snape sa však rozhodol, že svojich fanúšikov prekvapí, jeho denníky budú spracované do knihy.

Vedeli ste, že Alan Rickman si celé roky svoje zážitky zapisoval do denníkov? Ako informuje portál Unilad, Rickman si denníky začal písať ešte okolo roku 1990, pričom tie prvé písal ručne, perom na papier. Už v čase, keď s písaním denníkov začínal, Rickman dúfal, že jedného dňa budú publikované. Niekoľko rokov po smrti sa mu sen napokon splní, Rickmanove denníky vyjdú v knižnej podobe.

Canongate Books will publish The Diaries of Alan Rickman, written by the actor until his death with the intention of one day publishing them. The book will be released in autumn 2022. pic.twitter.com/rdhiIRFDJO

— The Rowling Library (@rowlinglibrary) November 22, 2020