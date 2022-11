Môžu v spánku masturbovať a byť agresívni. Žena prezradila, ako sa žije s človekom trpiacim sexsomniou

V partnerských vzťahoch neraz predstavuje problém chrápanie partnera, kvôli ktorému sa polovička nemôže vyspať. Niektorých ľudí zas trápi rozprávanie zo sna. Predstavte si však, že by váš partner trpel sexsomniou. Žena popísala, aké to je.

Stala sa súčasťou ich sexuálneho života

Austrálčanka Rachel doma rieši skutočne nezvyčajný problém. Ako informuje Mail Online, jej partner Nick sa s ňou počas spánku pokúša mať sex. Trpí totiž sexsomniou a ráno si nikdy nič zo svojho konania nepamätá. Dvojica spolu žije už niekoľko rokov a incident sa opakuje zvyčajne raz mesačne.

Z času na čas je Nick taký vášnivý, že sa počas aktu zobudí, sexsomnia sa tak v priebehu rokov stala už bežnou súčasťou ich sexuálneho života. Ako ale popísala v podcaste Body and Soul, zo začiatku to bolo zvláštne. Keď sa to stalo prvýkrát, zobudila sa na to, že ju Nick hladká po tele. Prihovárala sa mu, no Nick nereagoval. Vtedy si uvedomila, že spí. Keď sa ho na to ráno opýtala, Nick si vôbec nič nepamätal a netušil, o čom hovorí.

Môže narobiť poriadne nepríjemnosti

Človek trpiaci touto poruchou môže v spánku masturbovať, vzdychať či pokúšať sa iniciovať sex. Niektorí ľudia majú dokonca otvorené oči a môžu sa správať aj neprimerane agresívne, no v skutočnosti spia. Sexsomnia patrí do kategórie porúch spánku, ktorým sa hovorí parasomnie. Patrí sem napríklad aj námesačnosť. Odhaduje sa, že touto poruchou trpí približne 8 % ľudí.

Sexsomnia môže byť vyvolaná rôznymi faktormi, napríklad spánkovou depriváciou, alkoholom, drogami, depresiou či nadmerným stresom. V prípade Nicka a Rachel je to niečo, na čo si dvojica už zvykla. Ak má však človek nového partnera alebo spí v prítomnosti niekoho iného, môžu následkom sexsomnie vznikať naozaj zvláštne a nepríjemné situácie.