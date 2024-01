Môžete sa plaviť po trase Titanicu: Cena lístka na palubu tejto lode môže byť prekvapivo nízka, 7 nocí budete na oceáne

Je dlhá 345 metrov, široká 41 metrov, s registrovanou tonážou takmer 150-tisíc ton, pričom dosahuje maximálnu rýchlosť viac ako 55 kilometrov za hodinu. Má kapacitu 2 695 pasažierov a štandardne sa na nej nachádza 1 253 členov posádky. Dnes uplynie 20 rokov odvtedy, kedy britská luxusná osobná loď Queen Mary 2 vyplávala na svoju prvú zaoceánsku plavbu. Z britského Southamptonu zamierila do amerického Fort Lauderdalu. A čo je zaujímavé, ponúka napríklad plavby po ikonickej dráhe Titanicu.

Počas prvej plavby, na ktorú sa vydala 12. januára 2004, sa na jej palube nachádzalo 2 620 pasažierov a do cieľa sa bezpečne doplavila pod velením kapitána Ronalda Warwicka za 14 dní.

Je legendou medzi loďami

Od uvedenia do prevádzky sa Queen Mary 2 stala medzi cestovateľmi jasným favoritom. Keď sa loď pripojila k flotile lodiarskej spoločnosti Cunard Line, bola najväčšou, najdlhšou, najvyššou, najširšou a najdrahšou osobnou loďou, akú kedy postavili. Do roku 2011 bol jej registračný prístav Southampton v Spojenom kráľovstve, v súčasnosti je ním Hamilton.

Náklady na jej postavenie dosiahli 800 miliónov dolárov. Vo svetle očakávanej úlohy bola vybavená funkciami a službami, aké boli na lodiach 20. storočia dovtedy nevídané. Patril medzi ne počet kajút s balkónmi, planetárium či široký výber reštaurácií.

Na jej palube nuda neexistuje

Aj keď je Queen Mary 2 oveľa väčšia ako Titanic, prepraví len približne o 250 cestujúcich viac ako legendárny parník. Od ostatných zaoceánskych lodí sa líši najmä luxusom. Nachádza sa na nej množstvo reštaurácií, barov, bazénov, ďalej divadlo, wellness, knižnica s 8 500 knihami, bežecká trať, ako aj vínna pivnica s 343 druhmi vína.

Jej najdlhšia plavba trvá 68 nocí

Queen Mary 2 ponúka najkratšiu plavbu v dĺžke dve noci, a to z nemeckého Hamburgu do britského Southamptonu. Najdlhšia súčasne ponúkaná plavba trvá 68 nocí a smeruje z austrálskeho Sydney do New Yorku so zastávkami napríklad v Číne, vo Vietname, v Malajzii, na Srí Lanke, v Ománe, Egypte, Španielsku, či v Británii. Cena za takýto pobyt sa pohybuje okolo 25-tisíc libier.

No v ponuke má aj plavbu, ktorá poteší napríklad fanúšikov Titanicu.

Na plavbu po stopách Titanicu sa môžete vydať aj vy

Začína v anglickom Southamptone a smeruje až do New Yorku. Táto ikonická transatlantická plavba má dĺžku 7 nocí, uvádza web Queen Mary Cruises. Ak sa teda rozhodnete na ňu vydať, musíte počítať s tým, že tento čas strávite na oceáne. V ponuke má jednosmernú cestu, prípadne obojsmernú, ktorej dĺžka je 14 nocí.

Čo vás možno zaujíma najviac, je cena takéhoto zážitku. Na internete môžete nájsť viacero webov zaoberajúcich sa predajom plavieb, ktoré ponúkajú aj túto jednu.

Už od 700 eur aj s jedlom

My sme sa pozreli na známu Logitravel. Plavba loďou Queen Mary 2 zo Southamptonu do New Yorku tu začína na sume 599 libier, čo je v prepočte necelých 700 eur na 7 nocí. Za túto cenu si môžete zarezervovať termín na marec 2025 a ide o najlacnejší typ kajuty bez okna.

Táto nízka suma nás prekvapila, nakoľko je v nej zahrnutá už plná penzia vo vybraných reštauráciách, ale aj viaceré atrakcie, či už pre dospelých alebo pre deti. Cena kajuty s oknom je v tomto prípade 870 eur, kajuty s balkónom tiež a suita je najdrahšia, stojí v prepočte takmer 3 400 eur.

Čo sa týka cien napríklad na apríl tohto roka, najlacnejšia kajuta stojí 1 160 eur a cena najdrahšej suity je cez 20-tisíc eur, no momentálne cez tento portál nie je k dispozícii.