Môžete dostávať až 400 eur mesačne: O málo známy príspevok treba požiadať, pozrite, či sa týka aj vás

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny medzi príspevkami pre občana ponúka aj takzvaný príspevok na podporu mobility za prácou. Slúži na úhradu časti výdavkov za bývanie občanov, ktorí kvôli získaniu práce zmenili svoj pobyt. Má konkrétne podmienky, ktoré musí žiadateľ spĺňať, ak chce peniaze dostať.

Príspevok na mobilitu za prácou sa vypláca mesačne a je určený zamestnancovi, ktorý bol vedený medzi uchádzačmi o zamestnanie najmenej tri mesiace.

Ak túto podmienku spĺňate, ďalej by ste sa mali pripraviť na to, že k žiadosti je potrebné priložiť kópiu dokladu o zmene trvalého pobytu alebo o nahlásení prechodného pobytu. A samozrejmosťou je aj kópia pracovnej zmluvy, uvádza sa na webe ústredia práce. Nesmiete zabúdať na to, že miesto nového trvalého či prechodného pobytu musí byť vzdialené od miesta toho pôvodného najmenej 50 kilometrov.

Na čo slúži?

Pod pojmom „výdavky za bývanie“ sú myslené preukázateľné mesačné výdavky na úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo nájomné. Príspevok na mobilitu za prácou teda môže uhradiť časť týchto výdavkov.

O príspevok treba požiadať

Príspevok je poskytovaný najviac po dobu šiestich mesiacov a jeho výška je maximálne 80 % zo sumy výdavkov na bývanie, no „najviac 400 eur, a ak ide o manželov, ktorí obaja spĺňajú podmienky na získanie príspevku, môžu dostať maximálne 600 eur alebo 200 eur, a ak obaja manželia spĺňajú podmienky na poskytnutie príspevku a aspoň jeden z manželov bol pred získaním zamestnania znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, najviac 300 eur„. Manželia oň žiadajú spoločne a dohodnú sa, komu bude príspevok udelený.

Všetky ďalšie informácie o príspevku na podporu mobility za prácou a podmienky nájdete na tomto odkaze.