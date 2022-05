Môže Amber skončiť vo väzení či obaja zostať bez peňazí? 6 možných predpovedí výsledkov súdu medzi Deppom a Heard

Po intenzívnych týždňoch sa súdny spor medzi Amber Heard a Johnnym Deppom blíži ku koncu. Ako uvádza portál iNews, proces bol predĺžený do 27. mája, čo znamená, že koncom tohto týždňa by sme mohli poznať jeho rozsudok. Toto sú jeho možné scenáre.

Najprv si pripomeňme, o čo vlastne v tomto procese ide. Johnny Depp žaluje svoju bývalú manželku Amber Heard kvôli článku, ktorý uverejnil Washington Post ešte v roku 2018. Amber sa v ňom postavila do role obete domáceho násilia.

Aj keď priamo neuviedla meno Johnny Depp, herec je presvedčený o tom, že mu týmto Amber zničila dobrú povesť, keďže ľudia si ho s článkom automaticky spojili. Žaloba za ohováranie je podaná vo výške 50 miliónov dolárov.

Amber podala protižalobu vo výške 100 miliónov dolárov. Dôvodom bolo spochybnenie jej tvrdení spojených aj s údajným sexuálnym násilím, ktorého obeťou sa mala stať.

Ako to môže dopadnúť?

V súdnom spore ale nejde iba o vysoké finančné čiastky. Povesť oboch značne utrpela a pošpinila aj ich hereckú kariéru a dobré meno, ktoré si chcú obaja očistiť. Počas uplynulých týždňov ale na povrch vyplávalo množstvo špiny.

Heard čelí najmä rôznym vyvracaniam svojich tvrdení, kvôli čomu je označovaná za „klamárku“. Depp je zas očierňovaný predovšetkým kvôli užívaniu drog, alkoholu a jeho údajnej agresivite po požití týchto látok. Na koho stranu sa prikloní súd, sa dozvieme už čoskoro. Tu je niekoľko predpovedí a odpovedí na základné otázky ohľadom toho, ako by to celé mohlo dopadnúť.

Môže ísť Amber do väzenia?

Britský iNews upozornil na fakt, že v tomto prípade ide o občiansky súdny proces a nie trestný. To znamená, že aj keď sa jeho víťazom stane Johnny Depp, protistrane nehrozí väzenie.

Ani jeden z dvojice totiž nie je súdený kvôli trestnému činu. Cieľom tohto procesu je teda priniesť odpoveď na otázku, či žalovaný spôsobil škodu žalobcovi. A ak áno, jeho trestom bude istá forma kompenzácie. V tomto prípade je touto kompenzáciou poriadny balík peňazí.

Vyhrá Johnny Depp a získa 50 miliónov

Španielsky denník Marca zhrnul najpravdepodobnejšie predpovede toho, aký rozsudok by mohol súd priniesť. Jednou z nich je, že vyhrá herec Johnny Depp a získa požadovanú sumu 50 miliónov dolárov (necelých 47 miliónov eur). Práve v tejto výške podal žalobu na Amber Heard kvôli ohováraniu a už vyššie spomínaný článok.

Vyhrá Johnny Depp a nezíska 50 miliónov

Portál iNews upozornil na možnosť, že suma, ktorú by mohol v prípade výhry Depp získať, môže byť menšia ako 50 miliónov dolárov, no na druhej strane ale aj vyššia. Čiže o jej výške rozhodne samotný súd. Amber bude musieť Deppovi finálnu sumu v tomto prípade vyplatiť.

Vyhrá Amber Heard a získa 100 miliónov

Rovnaké scenáre platia aj v prípade herečky Amber Heard. Akurát jej požadovaná finančná čiastka je ešte vyššia. Ak by vyhrala, mohla by teoreticky od Deppa dostať celých 100 miliónov dolárov (necelých 94 miliónov eur).

Vyhrá Amber Heard a nezíska 100 miliónov

Keďže ide o relatívne vysokú čiastku, môže sa stať to isté ako pri spomínanom prípade Deppa. A to, že aj keď vyhrá, súd môže prispôsobiť výšku „trestu“. Ak by vyhrala súd Amber, hrozí scenár, že by táto suma išla skôr smerom dole.

Nikto z dvojice nebude mať nárok na náhradu škody

Ak by sa realitou stal tento scenár, pravdepodobne by nikto z dvojice nebol nadšený. Po dlhých dňoch na súde by v podstate ani jednému nepriniesol požadovanú kompenzáciu.

Toto sú iba prvé z možných scenárov, ktoré sa začali objavovať v zahraničných médiách o tom, ako by súdny spor mohol skončiť. Pohľad divákov pozorne sledujúcich tento prípad sa nakoniec nemusí zhodovať s finálnym verdiktom súdu. Preto na vynášanie akýchkoľvek rozsudkov počkajme na jeho oficiálny záver, ktorý môže pomôcť ukončiť roky naťahovačiek, ktoré medzi dvojicou prebiehajú.