Krížový výsluch s Amber: Opäť bola prichytená pri klamstve, po rokoch priznala pravdu a vysvetľovala šokujúcu nahrávku

V pondelok odštartovali krížové výsluchy v stále prebiehajúcom kontroverznom súdnom procese medzi Amber Heard a Johnnym Deppom. Ako postupuje, obvinenia sa stále stupňujú. Tie najnovšie ukázali podrobnosti o nahrávke, v ktorej Amber vyzývala Deppa aby sa priznal, že je zneužívaný alebo klamstvo, ktoré po rokoch priznala.

Súdne pojednávania za uplynulé týždne priniesli množstvo šokujúcich až bizarných výpovedí pochádzajúcich z jednej alebo druhej strany. V niektorých prípadoch boli dokonca vyvrátené a ukázalo sa, že nie sú pravdivé.

Komu z dvojice dá napokon súd za pravdu, uvidíme snáď už čoskoro. Pred niekoľkými hodinami sa konal krížový výsluch, pri ktorom dostala protistrana možnosť pýtať sa otázky priamo Amber. Takto to vyzeralo.

Jednou z najkontroverznejších vecí, ktoré v uplynulých hodinách vyplávali na povrch, bolo odhalenie klamstva Amber. Tá v minulosti niekoľkokrát tvrdila, že darovala na dobročinné účely 7 miliónov dolárov, ktoré získala po rozvode s Deppom. Dôvodom bolo, že vraj s nimi nechcela mať nič spoločné. Toto svoje tvrdenie dokonca potvrdila pod prísahou. Teraz však konečne priznala, že to nie je pravda, píše DailyMail.

Amber mala neziskovej organizácii ACLU, ktorá sa zaoberá zachovávaním práv a slobôd darovať sumu 3,5 milióna dolárov. Druhá polovica čiastky mala putovať detskej nemocnici. To sa ale nestalo. V pondelok vo svojej výpovedi povedala, že dôvodom je práve 50-miliónová žaloba zo strany Deppa. Pritom v roku 2018 tvrdila, že celých 7 miliónov rozdelila a darovala na charitu.

Týmto klamstvom ale celá kauza ani zďaleka nekončí. ACLU síce dostala časť sľúbených peňazí, ale nie všetky pochádzali z vrecka Amber. The Independent hovorí o tom, ako ju Johnny Depp obvinil, že si vypýtala peniaze od Elona Muska, aby si ona mohla ponechať podiel z peňazí z rozvodu. Amber uviedla, že verí, že niektorý z finančných darov poslal Elon Musk, ale malo to byť „na jej počesť“.

Amber podrobne opísala aj stretnutie s miliardárom Elonom Muskom. Stalo sa tak počas najprestížnejšej módnej udalosti Met Gala v roku 2016, kde napokon prišla sama. Ako povedala, krátko predtým ju mal Depp napadnúť, a preto sa večera nezúčastnil. Nevedela ale, či príde, pretože jej mobil skončil po hádke rozbitý.

Elona Muska stretla na červenom koberci a opísala ho ako džentlmena. Práve v túto noc sa z nich mali stať priatelia. Musk bol spomínaný už v úvode súdneho procesu ako osoba, ktorou bol vraj Depp posadnutý (jeho údajná žiarlivosť je tiež jedným z bodov, ktoré strana Amber spomína). Ako uvádza The Independent, predpokladá sa, že Amber a Musk spolu tvorili aj pár a objavil sa aj na jej zozname svedkov.

Pri krížovom výsluchu prišla téma aj na fotografiu, na ktorej sú vidieť štyri dávky kokaínu dokonale usporiadané vedľa seba. Pri nich je položený aplikátor na tampóny. Deppova právnička sa chytila aj usporiadania samotného kokaínu a snažila sa spochybniť autenticitu tejto fotografie.

Amber pri otázke k aplikátoru poznamenala, že Deppa ho naučila na požívanie kokaínu používať jej sestra Whitney Henriquez, píše The Daily Beast.

Camille Vasquez asking questions about this photo from #AmberHeard‚s apartment on Orange. There are 4 lines of cocaine. CV asks AH about the 4 lines of cocaine and the tampon applicator. AH says her sis taught JD how to snort it with a tampon applicator @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/j19CPqEjLf

— Angenette Levy (@Angenette5) May 16, 2022