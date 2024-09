Takto to vidí on: Johnny Depp sa po dvoch rokoch vyjadril k súdnemu sporu s Amber Heard

Hollywoodsky herec Johnny Depp to v období posledných pár rokov nemal jednoduché. Jeho sláva a možnosti spoluprác utrpeli nemalú ujmu najmä po tom, ako celý svet s napätím sledoval medializovaný súdny spor medzi ním a jeho exmanželkou Amber Heard. Budú to už dva roky, čo Depp tento spor vyhral, no on sa k nemu prakticky nikdy nijako nevyjadroval. Teraz ale urobil výnimku.

Stalo sa tak počas tlačovej konferencie v Španielsku, kde propagoval svoj nový filmový počin s názvom Modi: Three Days on the Wing of Madness, ktorý režíroval, píše web Unilad.

Ďalší Deppov režisérsky počin

Filmová novinka sleduje život talianskeho umelca Amedea „Modiho“ Modiglianiho (v snímke ho stvárňuje Riccardo Scamario) počas 72 hodín. Odohráva sa vo vojnou zmietaných uliciach Paríža v roku 1916. Na úteku pred políciou, s túžbou ukončiť kariéru a opustiť mesto, sa mu chrbtom otáčajú bohémski kolegovia – francúzsky umelec Maurice Utrillo (Bruno Gouery), rodák z Bieloruska Chaïm Soutine (Ryan McParland) aj Modiho anglická múza Beatrice Hastings (Antonia Desplat).

Modi sa rozhodne poradiť s priateľom a poľským obchodníkom s umením Léopoldom Zborowskim (Stephen Graham), no po noci plnej halucinácií chaos v jeho mysli vyvrcholí, keď sa stretne s americkým zberateľom Mauriceom Gangnatom (Al Pacino), ktorý má moc zmeniť jeho život.

Už to berie s nadhľadom

Ako na tlačovej besede Johnny Depp o novom filme povedal, režírovať sa ho rozhodol aj preto, že mu Modiho život v mnohom pripomínal jeho vlastný. Dokonca tiež v odpovediach na novinárske otázky spomenul jemne zahalené zmienky o súdnom spore, ktorý mal s exmanželkou Amber Heard. Celé to navyše malo ironický podtón.

„Každá postava má svoj vlastný príbeh a myslím si, že môžeme povedať, že som si tu i tam prešiel viacerými vecami v živote… A vo vašom prípade sa nezmenili na mydlovú operu. Doslova,“ zažartoval Depp na tlačovke a mnohým hneď došlo, že tým myslí svoj ostro sledovaný súdny spor s bývalou manželkou. Ten bol predmetom nielen online prenosov, ale vzniklo o ňom niekoľko dokumentov a dokonca aj veľmi lacných filmov.

Vyzerá to teda tak, že Johnny Depp sa už nad to, čo sa mu v živote udialo, povzniesol a všetko to berie s nadhľadom. A to aj napriek tomu, že spor jeho kariéru nemálo poznačil. Stále sa totiž ozývajú ďalšie ženy, ktoré hovoria, že pri práci s Deppom mali strach.