Motýlí efekt cestovania v čase v kvantovej fyzike neexistuje. Vedci vykonali zaujímavý experiment

Motýlí efekt je obľúbenou súčasťou niektorých sci-fi príbehov. Postava v príbehu cestuje v čase a vykoná nejakú zmenu minulosti, no tá spôsobí, že sa súčasnosť zásadne zmení. Vedci pomocou kvantového počítača simulovali cestovanie v čase a preukázali, že niečo také, ako motýlí efekt neexistuje. Teda, ak sa bavíme o kvantovej fyzike.

Vo výskume použili qubity, čo sú kvantové informácie, ktoré môžu nadobúdať buď jednu z dvoch hodnôt, alebo obidve hodnoty naraz. Vedci z Národného laboratória v Los Alamos simulovali cestu qubitov do minulosti a jeden z nich poškodili, aby navodili motýlí efekt. Keď informáciu potom poslali do súčasnosti, vyzeralo to tak, že výsledok bol do značnej miery nezmenený, uvádza portál Phys.

Cesta do minulosti

Na kvantovom počítači nie je problém simulovať vývoj a poslať proces späť do minulosti. “Môžeme v skutočnosti vidieť, čo sa stane so zložitým kvantovým svetom, ak cestujeme v čase späť, pridáme malé škody a vrátime sa. Zistili sme, že náš svet prežije, čo v kvantovej mechanike znamená, že nič také ako motýlí efekt neexistuje,” uvádzajú vedci.

Motýlí efekt

Motýlí efekt pochádza z knihy od Raya Bradburyho z roku 1952. V ňom sa postaví stroj času a v dávnovekej minulosti sa omylom šliapne na motýľa. Po návrate do súčasnosti nastane úplne iný svet. Tento príbeh sa často používa na zdôraznenie extrémne vysokej komplexnosti dynamického systému. V takomto systéme aj malé faktory dokážu silne ovplyvniť vývoj celého systému.

Vedci Nikolai Sinitsyn a Bin Yan zistili, že čo sa týka kvantovej fyziky, tak škody v minulosti vedú v súčasnosti iba k malým a zanedbateľným zmenám. Na otestovanie použili kvantový počítač IBM-Q, na ktorom simulovali opačný chod času.

Testovanie kvantových systémov

Tento výskum môže byť prínosný v budúcich kvantových systémoch a mohol by sa použiť na testovanie, či kvantový procesor stále pracuje tak ako má a či využíva kvantové princípy. Keďže dokázanie neexistencie motýlieho efektu je čisto záležitosťou kvantovej fyziky, tak sa dá použiť práve na testovanie kvantových procesorov. Ak nedôjde k motýliemu efektu, vedci si môžu byť istí, že naozaj pracujú s kvantovým systémom.