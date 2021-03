Cestovanie vesmírom skratkami by mohlo byť reálne. Červie diery by podľa výpočtov mali byť priechodné

Cestovať naprieč vesmírom na dlhé vzdialenosti je pri bežnom chápaní nemožné. Ak je nejaká galaxia vzdialená napríklad 100 svetelných rokov, museli by sme k nej cestovať 100 rokov rýchlosťou svetla, čo je nemysliteľné. Teoretickí fyzici však hovoria o zakrivení časopriestoru vesmíru a o červích dierach, ktorými by sa dalo túto cestu výrazne skrátiť.

Ako červík cez jablko

Myšlienka červích dier vychádza z práce Alberta Einsteina a Nathana Rosena, ktorí sa pokúsili zistiť, ako by sa mohli chovať elementárne častice v zakrivenom časopriestore. Ich myšlienka vychádzala z prepojenia párov častíc a antičastíc medzi dvomi bodmi v časopriestore, informuje portál Universe Today.

Toto premostenie by vyzeralo ako čierna diera na jednom konci a ako antičierna diera alebo biela diera na druhom. Táto myšlienka sa nikdy nepotrvrdila, no inšpirovala ďalších teoretických fyzikov k rozvíjaniu myšlienky. Ak by červie diery boli priechodné, potom by to fungovalo, ako keď si červík vyhryzie cestu jablkom na druhú stranu namiesto toho, aby prešiel po obvode jablka.

Nepriechodné diery

Fyzici pri výpočtoch zistili, že ak sú červie diery platným riešením Einsteinových rovníc, zrútia sa tak rýchlo, že by nimi nikto nestihol prejsť. Všeobecne tak platí, že červie diery sú nepriechodné.

Samozrejme, ak je niečo nemožné pre teoretických fyzikov, snažia sa to zvrátiť. A tak to aj je. Prišli na to, že ak sa červia diera obloží nejakou negatívnou energiou, mohla by sa stať priechodnou. Problémom však je neexistencia negatívnej energie.

Nič však nemusí byť stratené. Vieme, že Einsteinova teória sa musí meniť pri kvantovej fyzike, keďže Einsteinova teória vychádza z klasickej fyziky. Pravdepodobne tak existuje nejaká kvantová teória gravitácie, ktorá dokáže nahradiť všeobecnú teóriu relativity. Zatiaľ neexistuje úplný model kvantovej gravitácie, ale existuje niekoľko približných modelov, ktoré nás posúvajú vpred.

Našli riešenie pre model

Jedným z takých modelov je teória známa ako Einstein-Dirac-Maxwell. Vychádza z aspektov Einsteinovej teórie gravitácie, Maxwellovej teórie elektromagnetizmu a Diracovej teórie kvantových častíc. Úžasné je, že nedávno vedci z Cornellovej univerzity našli riešenie pre tento model.

Podľa tímu ich riešenie červích dier je úplne priechodné a navyše sa nevyžadujú žiadne negatívne energetické stavy. V zásade by tak bolo možné cestovať červou dierou bez potreby negatívnej hmoty.

Jediným obmedzením je potreba kvantového stavu. Cez takúto červiu dieru by tak mohli cestovať zhluky atómov, ale nie ľudia.

Aj keď ide o zaujímavé zistenie, stále sme iba pri teoretických modeloch. Existuje mnoho riešení Einsteinovych rovníc, ktoré nemôžu fungovať z dôvodu nepôsobenia gravitácie. Tím plánuje ďalej skúmať ich myšlienku a zistiť, či sa náhodou nepomýlili, alebo či je skutočne možné tento druh kvantovej červej diery vytvoriť.