Kvantová teleportácia je realitou. Podarila sa vykonať vzdialenosť 44 kilometrov, ďalším krokom je kvantový internet

Kvantová teleportácia je jedným z javov kvantovej fyziky. Ide o prenos stavu medzi časticami, a to na veľké vzdialenosti. Nejde o prenos častíc, ale o prenos ich kvantového stavu. Častice, medzi ktorými má dôjsť k teleportácii, musia byť navyše kvantovo previazané.

Základ kvantového internetu

Vedci z Kalifornskej technickej univerzity (Caltech), z NASA Jet Propulsion Laboratory a Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) zriadili dve testovacie strediská vybavené kvantovými prístrojmi. Ich cieľom bolo otestovanie kvantovej teleportácie na vzdialenosť až 44 kilometrov. Kvantová teleportácia dáva základ kvantovému internetu, uvádza portál vtm.zive.cz.

V kvantovom internete sú informácie uložené v qubitoch. Od klasických bitov, ktoré nadobúdajú hodnoty 0 alebo 1, sa qubity líšia v tom, že okrem týchto hodnôt môžu by tiež v superpozícii. Vtedy sa konkrétna hodnota ukáže až v momente merania a môže to byť 0, 1 alebo obidve hodnoty súčasne. Je to niečo podobné ako v prípade myšlienkového experimentu Schrödingerova mačka.

Práca vedcov s názvom Teleportation Systems Toward a Quantum Internet prvýkrát obsahuje teoretický model experimentálneho zapojenia a otestovania kvantovej teleportácie.

Zhoda na viac ako 90 %

Informácie v kvantovom internete sú teleportované pomocou kvantových previazaní. V nich častice spolu interagujú, aj keď sú od seba oddelené na veľké vzdialenosti. Hlavným rysom kvantových sietí je presnosť kvantovej teleportácie, teda ako dobre sa teleportovaný qubit zhoduje so svojím originálom. V tejto štúdii to bolo viac ako 90 %.

“Sme veľmi hrdí, že sa nám poradilo vytvoriť udržateľné a výkonné kvantové teleportačné systémy. Naša práca bude neustále vylepšovaná zdokonaľovaním systému a jeho dokončenie očakávame v polovici roka 2021,” vraví profesorka Maria Spiropulu.

Merania systému sa vykonávali najmodernejšími detektormi, ktoré potvrdili teleportáciu na vzdialenosť 44 kilometrov.

Výhodou teleportačných systémov je, že sú kompatibilné so súčasnou telekomunikačnou infraštruktúrou, čo predstavuje veľkú výhodu pri budovaní kvantového internetu.