Michal Šimečka exkluzívne: Žiadne spoločné stanovisko sme u Pellegriniho nepodpísali. Vláda absolútne zlyháva

Do kresla v relácii 1 na 1 si tentoraz oproti moderátorke Karolíne Piliarovej sadol poslanec NR SR a predseda strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka. V diskusii preberali viacero tém, ktoré rezonujú krajinou a venovali sa aj niektorým z posledných rozhodnutí koaličných strán, ktoré prešli parlamentom.

Opozícia to aktuálne nemá jednoduché, keďže pôsobí nejednotne. To ukázalo aj stretnutie pri okrúhlom stole u prezidenta Petra Pellegriniho, kde z opozičných strán chýbal zástupca hnutia Slovensko. Komuniké z prezidentskej kancelárie znelo tak, že všetky (aj opozičné, pozn. redakcie) strany sa jednoznačne postavili za to, že nechcú podporiť vyslanie slovenských vojakov na mierovú misiu na Ukrajinu. Šimečka to však v relácii 1 na 1 poprel a tvrdí, že žiadne spoločné stanovisko podpísané nebolo.

Moderátorka Karolína Piliarová s predsedom PS Michalom Šimečkom rozoberala aj to, ako by mali rásť výdavky na obranu, do čoho by sa v tomto ohľade malo investovať a čo treba modernizovať.

Okrem iného ale došlo aj na otázky týkajúce sa politického diania z minulého a aktuálneho týždňa. Čo hovorí Šimečka na schválenie renty pre generálneho prokurátora Maroša Žilinku, kto by mal byť jeho nástupcom a mali by byť poslancom NR SR zmrazené platy? A ako podľa neho zvláda vláda súčasnú situáciu so slintačkou a krívačkou?

To všetko sú témy, o ktorých Karolína Piliarová hovorila s Michalom Šimečkom v relácii 1 na 1 portálu interez.sk. Nový diel si môžete pozrieť nižšie alebo vypočuť v streamovacej aplikácii Spotify či Apple Podcasts.