Mexická kráľovná krásy ukradla v Španielsku víno za 1,6 milióna eur. Keď ju zatkli, nenašli z neho ani kvapku

Mexickú kráľovnú krásy a jej komplica zatkli v Európe za údajnú krádež fliaš vína v hodnote viac ako 1,6 milióna eur. Akciu si podrobne naplánovali a nepripustili žiadne zlyhanie. Dolapili ich až po pár mesiacoch.

Priscila Lara Guevara, účastníčka Miss Earth v roku 2016 za Mexiko, a jej partner Constantín Gabriel Dumitru, strávili mesiace na úteku po tom, čo ukradli fľaše z luxusnej hotelovej reštaurácie v Španielsku. Zatkli ich v utorok pri pokuse prekročiť hranicu medzi Chorvátskom a Čiernou Horou.

Všetko si naplánovali

Guevara sa podľa vyšetrovateľov, ktorí anonymne hovorili so španielskymi novinami El País, údajne nahlásila do hotela Atrio v meste Caceres na západe Španielska 27. októbra pomocou falošnej švajčiarskej identifikácie. Svoj inkognito status doplnila parochňou a slnečnými okuliarmi.

Vyšetrovatelia tvrdili, že krádež bola dobre naplánovaná, pričom uviedli, že dvojica si miesto činu poriadne obhliadla už trikrát predtým, keďže v hotelovej reštaurácií jedli aj v júni, auguste a v septembri.

V októbri sa teda bývalá kráľovná krásy ubytovala, pričom jej partner a komplic, Dumitru, sa v hoteli nikdy nezaregistroval a stretol sa s Mexičankou až na večeri. Potom pár navštívil vyhlásenú hotelovú vínnu pivnicu, ktorej prehliadka je údajne tradíciou po tom, čo si vychutnáte jedlo v reštaurácii. Guevara a Dumitru potom odišli do svojej hotelovej izby.

V zozname aj viac ako 200-ročné víno

Približne hodinu po polnoci Priscila údajne zavolala na recepciu a spýtala sa, či jej môžu poslať izbovú službu, keďže kuchyňa bola už v tom čase zatvorená. Žiadosti recepčná vyhovela a odišla do kuchyne pripraviť Guevare šalát. Recepcia tak ostala na tých pár minút prázdna.

Vtedy nastal čas pre rumunského muža, ktorý sa následne s niekoľkými taškami vkradol do vínnej pivnice. Na otvorenie dverí použil kartu, ktorú predtým ukradol. Naspäť do izby sa vrátil aj so 45 drahými fľašami vína ukrytými v pripravených taškách. V noci teda z vínnej pivnice zmizlo 45 fliaš, vrátane Chateau d’Yquem z roku 1806 v hodnote necelých 300 000 eur.

Pár sa potom nadránom okolo piatej hodiny odhlásil a z hotela odkráčal po vlastných.

Na úteku boli mesiace

Zatiaľ čo úrady rýchlo začali vyšetrovanie zločinu, trvalo im mesiace, kým identifikovali vinníkov. Ich prvý zlom nastal, keď na bezpečnostných záberoch z reštaurácie identifikovali muža ako rumunsko-holandského štátneho príslušníka, ktorý bol predtým zatknutý v Madride za krádež drahého vína z gurmánskych obchodov. Polícia však našla jeho madridský byt prázdny.

Dvojica sa znovu objavila na kamerových záznamoch v januári 2022 v Rumunsku, keď si Dumitru obnovoval pas. Viac než osem mesiacov divokého života na úteku sa však skončilo 19. júla, keď policajné zložky zadržali pár pri pokuse o prekročenie hranice Chorvátska a Čiernej Hory.

Ako dodáva portál Vice, teraz ich vrátia do Španielska, kde budú čeliť súdu. Problémom však stále ostáva ich lup, keďže polícia ani úrady ešte nenašli ani kvapku z vína, ktoré v októbri ukradli.