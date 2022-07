Zákazník ostal pri platení účtu v reštaurácii šokovaný. Neuveríte, aký poplatok si podnik zaúčtoval

Počas letných mesiacov sa najmä na miestach, kde sa to hemží turistami, objavuje viacero prefíkaných trikov od podnikov, ktoré by ste za iných okolností nečakali. Jeden sa udial ešte pred rokom v Španielsku, pričom táto téma začala byť stredobodom pozornosti až počas leta 2022.

V krajinách, kam počas letnej sezóny zavítajú tisíce turistov, sa objavujú aj viaceré prevádzky, bary či reštaurácie, ktoré majú úmysel obrať vás o peniaze. Často ide o drobnú nepozornosť či výhovorku o tom, ako to v ich krajine funguje a vy ako turista nemáte tušenie, čo sa vlastne deje.

Nebolo to tak dávno, čo sme písali o prípade z gréckeho Mykonosu. Tamojšia reštaurácia totiž zavádzala svojich zákazníkov a ceny uvádzané na lístku boli diametrálne odlišné od tých, ktoré dostali na účtenke. Za dva drinky a malý pokrm tak vymáhali od ľudí kľudne aj 600 eur.

Účtujeme za úplne všetko, zvykajte si

Prípad z roku 2021, ktorý sa začal aktívnejšie riešiť v týchto dňoch, síce stojí na podobnom princípe, no kľúčovým rozdielom je, že v tejto kauze nemusel šokovaný zákazník platiť kvôli triku možno aj celý dovolenkový rozpočet.

Galey Hermoso navštívil minulý rok Imperial Bar v španielskej Zamore , kde si vychutnával jedlo a pár nápojov. Keď však prišiel účet, zostal v šoku. Zistil, že mu boli naúčtované mnohé položky, o ktorých nemal ani potuchy, píše LAD Bible.

A nosotros nos ocurrió algo curioso hace unos días en Benavente. Cada vez que venía el camarero a la mesa de la terraza a traer algo: cerveza, la tapa… nos cobraba 20 cént. El colmo fue el euro que nos cobró por poner unos cubiertos para cortar una tosta que habíamos pedido. pic.twitter.com/IyeJ0BNJCr — Blas Galey Hermoso (@blasgaley) November 1, 2021

V príspevku na Twitteri pán Hermoso prezradil, že čašník si k účtu pridal 20 centov vždy, keď mu niečo priniesol na stôl, napríklad kolu alebo nejaké tapas. Poslednou kvapkou podľa jeho slov bolo, keď mu naúčtovali jedno euro za príbor.

Niektoré reakcie vás možno prekvapia

Príspevok sa dostal do obehu v médiách len nedávno, čo rozprúdilo vlnu diskusií a viacerých reakcií. Niektoré možno prekvapia. Začalo to podporou pána Hermosa, kedy jeden používateľ napísal: „Príbor si teda mohol odniesť rovnako tak, ako jedlo, ktoré odniesol v bruchu? Ja by som ho vzal, predali vám ho, pretože podľa tohto pravidla vám mali účtovať aj tanier.“

Nie všetci však vyjadrili voči týmto poplatkom kritiku. Niektorí tvrdili, že sú na tento druh služby zvyknutí a nemali problém s ich platením. „Povedal by som, že je to zle pochopené, odmalička bol akýkoľvek produkt spotrebovaný na terase drahší,“ stojí v jednej z reakcií.

Ďalší dodal: „Príbor nie, ale že si za každý drink účtujú obsluhu na terase, to je normálne. Môžete piť aj vo vnútri a to neúčtujú, za terasu si musia zaplatiť.“ Podľa Spanish News Today bar obhajoval svoj postoj a tvrdil, že je bežnou praxou účtovať si extra poplatok za obsluhu mimo baru.