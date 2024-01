Mesto na východe Slovenska sa konečne dočká obchvatu. Bude dlhý desať kilometrov, dokončený by mal byť v tento rok

Práce na výstavbe obchvatu Sabinova sa začali, v stredu tam za účasti ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) a ďalších hostí poklepali základný kameň.

Takmer desať kilometrov dlhý obchvat mesta sa bude začínať za obcou Pečovská Nová Ves, pokračovať bude severne od mestskej časti Sabinova Orkucany a za Šarišskými Michaľanmi sa napojí na súčasnú cestu v smere do Prešova.

Stavebné práce realizuje spoločnosť Hochtief SK, zmluvná cena predstavuje 73,7 milióna eur bez DPH. Stavba bude mať 16 mostov. Podľa riaditeľa spoločnosti Rastislava Paulinyho problémy nepredpokladajú.

Projekt bude stáť 89 miliónov

„Sme v extraviláne, nie v intraviláne, čo znamená, že je to jednoduchšie, čo sa týka samotnej stavby, prašnosti, hlučnosti a tak ďalej. Stavba v podstate začala už minulý rok výrubmi. Zatiaľ ide všetko podľa plánu a predpoklad je, že o tri roky stavbu dokončíme a odovzdáme,“ povedal. Obchvat mesta má odbremeniť centrum od intenzívnej dopravy. Podobná situácia je i v Stropkove. Podľa šéfa rezortu dopravy majú ambíciu rozostavať Slovensko.

„Samozrejme, závisí to od toho, ako sa nám podarí bojovať s prípravnými procesmi. Predložil som do medzirezortného pripomienkového konania nový zákon o strategických investíciách. Priebežne to chodím vysvetľovať už aj poslancom Národnej rady SR. Má určite zmysel o tom rozprávať. Zákon je nastavený, povedal by som, dostatočne revolučne, aby sa procesy zrýchlili rádovo z rokov na mesiace,“ vysvetli Ráž.

Na obchvat je podľa jeho slov k dispozícii 88 miliónov eur z Programu Slovensko. „Je to jedna z prvých investícií, ktorá bude z Programu Slovensko realizovaná,“ skonštatoval. Podľa generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest Norberta Polievku sa momentálne na stavbe obchvatu Sabinova robí výrub drevín a ostatné práce sa začnú hneď, ako to dovolia klimatické podmienky. Momentálne neevidujú žiadne komplikácie.