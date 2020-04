Menej časté príznaky pri ochorení novým koronavírusom, ktoré ľudia prehliadajú

Celosvetová pandémia koronavírusom, ktorá spôsobuje ochorenie COVID-19 sa prejavuje rôznymi príznakmi. Najčastejšie sa popisuje suchý kašeľ, horúčka alebo problémy s dýchaním. Keďže je ochorenie nové, nie je podrobne preskúmané a niektoré symptómy sú menej časté, avšak predsa sa objavujú.

Zákerné je tiež to, že viacerí ľudia nemajú žiadne príznaky, a tak oveľa jednoduchšie šíria ochorenie po svojom okolí. No niektorí ľudia môžu mať aj menej časté príznaky, ktoré ochoreniu nepripisujú, keďže nepatria medzi tie hlavné. Aké sú to? Odpovedal portál Business Insider.

Hnačka a nevoľnosť

Problémy spojené so žalúdkom a črevami bývajú čoraz častejšie popisované ako príznak ochorenia novým koronavírusom. Štúdia Lancet zistila, že 3 % pacientov v Číne trpeli hnačkami a podľa správy WHO asi 5 % pacientov trpí nevoľnosťou. Nevoľnosť opisoval v rozhovore aj Roman Kozelka, ktorý bol nakazený koronavírusom a s ktorým sme urobili rozhovor.

Nový výskum tiež naznačuje, že počet ľudí s takýmito príznakmi môže byť vyšší a až polovica pacientov môže mať zažívacie problémy spojené s ťažkosťami dýchania.

Zvyčajne sa u pacientov so zažívacími príznakmi objavujú aj časté symptómy ako je problém s dýchaním, horúčka či kašeľ. Iba tri percentá mali iba zažívacie problémy.

Malátnosť a zmätenosť

Ako informoval Business Insider, takmer tretina pacientov v jednom opatrovateľskom dome vo Washingtone bola pozitívne testovaná na koronavírus. U polovice z nich neboli žiadne príznaky, no niektorí pacienti popisovali nezvyčajné príznaky ako je nevoľnosť, pocit nepohodlia či nepokoj. V niektorých prípadoch sa vyskytla tiež dezorientácia.

Únava či vyčerpanie je jeden z najčastejšie hlásených netypických príznakov koronavírusu bez iných symptómov.

Zimnica a bolesť svalov

Bolesť svalov a zimnica sú častými príznakmi aj iných ochorení, najčastejšie chrípky, ale opisujú ich aj pacienti s koronavírusom. WHO tvrdí, že asi 11 % ľudí hlásilo zimnicu a 14 % bolesť svalov.

Zvyčajne sa tieto prejavy pozorovali v počiatku ochorenia. Ak by sa takéto symptómy prejavili aj u vás, podľa Mayo kliniky by ste sa mali izolovať od ostatných ľudí, piť veľa tekutín a prípadne kontaktovať lekára. Nemusí to byť hneď koronavírus, no je možné, že máte chrípku a tú takisto nie je dobré podceňovať.

Bolesti hlavy a závraty

Podľa Lancet asi osem percent nakazených hlási bolesť hlavy. Tú popisoval v rozhovore aj Roman Kozelka. V niektorých prípadoch sú hlásené aj závraty, ktoré podľa Clevelandskej kliniky môžu naznačovať aj vážne zdravotné riziko.

Aj v tomto prípade iba tieto príznaky nemusia hneď znamenať ochorenie koronavírusom. Svoje príznaky by ste mali sledovať a najmä, ak sa objavia aj časté príznaky, mali by ste zvážiť kontaktovanie lekára.

Nádcha a bolesť hrdla

U malého počtu pacientov sa vyskytlo upchatie nosa či výtok z neho, podľa WHO je to u menej ako päť percent pacientov. Ak sa vám k tomu pripojí aj kýchanie, môžete byť relatívne v pokoji. Kýchanie nebolo s koronavírusom vôbec popisované. Aj v súvislosti s prichádzajúcim jarným obdobím to môže predstavovať skôr alergiu na peľ či obyčajné prechladnutie.

Bolesť hrdla je opäť menej častý príznak, no príležitostne je sprevádzaná koronavírusom, no k nej sa pripájajú aj ďalšie symptómy. Silnú bolesť hrdla spojenú s vysokými teplotami popisovala aj britská lekárka, ktorá sa vrátila z New Yorku, o ktorej sme vám priniesli článok.